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    Между нами пропасть. Президент ПАСЕ о встрече с российскими депутатами

    (обновлено: )89513
    Как отмечается, это была первая встреча с российскими парламентариями с марта 2017 года. Однако, несмотря на "пропасть в важных политических вопросах", есть необходимость продолжать обсуждение.
    Стелла Кириакидес
    inforesist.org

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. После первой встречи с российскими депутатами, которая состоялась в Париже, понятно, что в политических вопросах остается значительная "пропасть".

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Резолюция ПАСЕ: реакция в Европе и санкции против РФ

    Об этом сказала президент ПАСЕ Стелла Кириакидес после встречи с делегацией Госдумы РФ, информирует пресс-служба ПАСЕ.

    "Это была наша первая встреча с российскими парламентариями с марта 2017 года, хотя между нами остается пропасть в важных политических вопросах, мы можем согласиться с тем, что есть необходимость продолжать обсуждение", — сказала Кириакидес.

    Она в частности считает, что диалог возможен относительно Резолюции 2186 (2017) Парламентской ассамблеи Совета Европы о призыве саммита Совета Европы подтвердить европейское единство и защитить и содействовать демократической безопасности в Европе.

    Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что возвращение России голоса в ПАСЕ станет "пощечиной" для Совета Европы.

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