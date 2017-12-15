Между нами пропасть. Президент ПАСЕ о встрече с российскими депутатами

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. После первой встречи с российскими депутатами, которая состоялась в Париже, понятно, что в политических вопросах остается значительная "пропасть".

Об этом сказала президент ПАСЕ Стелла Кириакидес после встречи с делегацией Госдумы РФ, информирует пресс-служба ПАСЕ.

"Это была наша первая встреча с российскими парламентариями с марта 2017 года, хотя между нами остается пропасть в важных политических вопросах, мы можем согласиться с тем, что есть необходимость продолжать обсуждение", — сказала Кириакидес.

Она в частности считает, что диалог возможен относительно Резолюции 2186 (2017) Парламентской ассамблеи Совета Европы о призыве саммита Совета Европы подтвердить европейское единство и защитить и содействовать демократической безопасности в Европе.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что возвращение России голоса в ПАСЕ станет "пощечиной" для Совета Европы.