Так сложилось, что за неуступчивость в урегулировании украино-российского конфликта платит Европа. Она теряет сотни миллиардов евро в торговом обороте, сотни тысяч рабочих мест при достаточно высоком уровне безработицы.
Первый вице-спикер Верховной Рады заявила, что европейские политики делают вид, что не знают о пытках и смертных казнях на неподконтрольной части Донбасса. Так Ирина Геращенко отреагировала на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.
Решение об отмене санкций допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из Совета Европы, а это, как считают в организации, может стать ударом по защите прав человека в мире.
Глава группы объединённых европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс заявил, что у России есть временно приостановленная часть своего платежа, она не прекращает свое юридическое обязательство выплатить свой обязательный вклад.
Турбьёрн Ягланд подчеркнул, что Совет Европы был обеспокоен, когда увидели новый закон об образовании в Украине: "Поэтому мы немедленно вступили в контакт с украинской властью, приехала министр образования, она объяснила закон".
Ягланд приветствовал сегодняшнее принятие Верховной Радой изменений в Конституцию Украины относительно судебной системы. Он подчеркнул, что это - "важный шаг" в правильном направлении на пути Украины к европейским стандартам.
По словам генсека Совета Европы, цель "крымской" миссии состояла в том, чтобы объективно оценить ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму и подготовить по итогам работы доклад с рекомендациями в рамках мандата организации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".