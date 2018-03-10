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    Турбьерн Ягланд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 69
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    Парламентская ассамблея Совета Европы, архивное фото
    Европейская усталость от Украины и ее составляющие
    11:20 31.01.2018
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    Так сложилось, что за неуступчивость в урегулировании украино-российского конфликта платит Европа. Она теряет сотни миллиардов евро в торговом обороте, сотни тысяч рабочих мест при достаточно высоком уровне безработицы.
    Ирина Геращенко. Архивное фото
    Геращенко: стыдно, что в ПАСЕ закрывают глаза на пытки в Донбассе
    23:55 22.01.2018
    516
    Первый вице-спикер Верховной Рады заявила, что европейские политики делают вид, что не знают о пытках и смертных казнях на неподконтрольной части Донбасса. Так Ирина Геращенко отреагировала на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.
    Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото
    Генсек Совета Европы назвал стоимость плана действий для Украины
    21:33 22.01.2018
    1338
    Говоря по теме Украины, генсек СЕ Турбьерн Ягланд сказал, что стоимость плана действий - 23 миллиона евро. Он также напомнил о позиции Совета Европы по Крыму.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РФ о призыве генсека Совета Европы сделать взнос: пусть платит Украина
    18:54 22.01.2018
    2730
    Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в СЕ ждут в феврале очередного взноса России, но пока права РФ в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет, пусть платит Украина.
    Турбьерн Ягланд
    В Совете Европы не исключают отмену санкций против России
    22:46 26.11.2017
    884
    Решение об отмене санкций допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из Совета Европы, а это, как считают в организации, может стать ударом по защите прав человека в мире.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    ПАСЕ: Украина не требовала подать в суд на РФ за неуплату взносов
    19:29 13.10.2017
    254
    Глава группы объединённых европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс заявил, что у России есть временно приостановленная часть своего платежа, она не прекращает свое юридическое обязательство выплатить свой обязательный вклад.
    Турбьерн Ягланд
    Генсек СЕ сообщил о дальнейших действиях по закону об образовании
    21:52 10.10.2017
    1247
    Турбьёрн Ягланд подчеркнул, что Совет Европы был обеспокоен, когда увидели новый закон об образовании в Украине: "Поэтому мы немедленно вступили в контакт с украинской властью, приехала министр образования, она объяснила закон".
    Генсекретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
    В Совете Европы требуют обсудить украинский закон об образовании
    21:54 06.10.2017
    394Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, вопросы языка и прав меньшинств – это "потенциально конфликтные вопросы, которые влияют на стабильность Европы".
    Турбьерн Ягланд
    Запрет соцсетей противоречит свободе слова - генсек Совета Европы
    12:08 17.05.2017
    1493Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Турбьерн Ягланд подчеркнул, что запреты социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов не соответствуют принципу пропорциональности.
    Народный депутат от Народного фронта Георгий Логвинский
    Логвинский: генсек Совета Европы открыто сотрудничает с властями РФ
    04:50 25.01.2017
    940
    Вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский обвинил генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда в том, что политик проводит сотрудничество с российскими властями.
    Генсекретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
    Ягланд призвал обеспечить условия для безопасности журналистов в Украине
    21:10 20.07.2016
    178Годовщина убийства Павла Шеремета
    По словам Ягланда, "убийство журналиста Павла Шеремета указывает на то, что атмосфера ненависти и подозрения в отношении журналистов в Украине имеет серьезные последствия и стоит жизней".
    Турбьерн Ягланд
    Ягланд: изменения в Конституции Украины - шаг к европейским стандартам
    21:50 02.06.2016
    306Судебная и конституционная реформы в Украине
    Ягланд приветствовал сегодняшнее принятие Верховной Радой изменений в Конституцию Украины относительно судебной системы. Он подчеркнул, что это - "важный шаг" в правильном направлении на пути Украины к европейским стандартам.
    Генеральная прокуратура Украины
    Ягланд призвал Луценко обеспечить независимость Генпрокуратуры
    22:42 26.05.2016
    150Дело Новинского. Прикосновенен
    Как заявил генсек Совета Европы в письме к Юрию Луценко, СЕ "внимательно следит за ситуацией и оказывает поддержку относительно реформирования украинской прокуратуры".
    Петр Порошенко в ходе визита в Стамбул
    Порошенко на встрече с генсеком СЕ призвал усилить давление на РФ
    12:43 23.05.2016
    292
    Первый Всемирный гуманитарный саммит проходит в Стамбуле стартовал в понедельник и продолжится также во вторник. В ходе визита глава государства провел встречу с Турбьерном Ягландом.
    Турбьерн Ягланд
    Ягланд призвал Порошенко обеспечить безопасность журналистов
    19:50 13.05.2016
    157Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    По словам генсека Совета Европы, его сильно тревожит тот факт, что публикация нашла поддержку со стороны некоторых политиков, включая членов украинского парламента.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Генсек СЕ: Украине нужно решить проблему децентрализации
    13:50 20.04.2016
    279
    По словам генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, Украине необходимо заняться проблемой децентрализации в юридической системе страны, украинским властям еще многое предстоит сделать.
    Турбьерн Ягланд
    Ягланд назвал сроки публикации доклада Совета Европы по Крыму
    14:16 11.04.2016
    387Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    По словам генсека Совета Европы, цель "крымской" миссии состояла в том, чтобы объективно оценить ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму и подготовить по итогам работы доклад с рекомендациями в рамках мандата организации.
    Турбьерн Ягланд
    Генсек СЕ ожидает, что новый Кабмин "будет гораздо более впечатляющим"
    13:06 11.04.2016
    91Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Турбьерн Ягланд отметил важность и необходимость быстрого формирования нового правительства в Украине после отставки Яценюка. Новый Кабмин, по его мнению, должен продолжать реформы.
    Турбьерн Ягланд
    Совет Европы продолжит сотрудничать с Украиной по реформе Конституции
    09:43 28.01.2016
    79Судебная и конституционная реформы в Украине
    Генсек СЕ уточнил, что не может вынести четкое суждение о минском процессе в Украине, однако понимает, что есть трудности и попытки их разрешить сторонами конфликта.
    Крым. Архивное фото
    Миссия Совета Европы по оценке соблюдения прав человека прибыла в Крым
    04:58 26.01.2016
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    Как заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, миссия будет проводиться в условиях полной независимости и не будет затрагивать вопрос, связанный с территориальным статусом Крыма.
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