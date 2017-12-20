Постпред Украины о возвращении России в ПАСЕ: ситуация очень динамичная

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Ситуация относительно возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) решится после новогодних праздников, заявил посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Ситуация очень динамичная. Она меняется от недели к неделе. Будем ждать завершения новогодних праздников. Январь будет решающий. Ситуация зависла в воздухе и чаши весов могут склониться в любую сторону", — сказал Кулеба в эфире "Громадського".

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Он также отметил, что еще три недели назад РФ и ее адвокаты были уверены, что Россия вернется в ПАСЕ.

"Однако за последние три недели Украиной была проведена фундаментальная работа дипломатическими и парламентскими каналами для того, чтобы доказать нашу логику, наши аргументы нашим партнерам. Также очень важным был тот факт, что на ситуацию вокруг участия России в ПАСЕ обратили внимание журналисты, эксперты и начали в публичном пространстве не соглашаться с этим сценарием возврата и приводить аргументы против него", — добавил украинский дипломат.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того, как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Украине, в частности по Крыму.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.