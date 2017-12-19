Что на самом деле думают украинцы о политике и власти?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украинцы устали от политики и разуверились во власти. Если раньше часть электората не доверяла одному политику, вторая — другому и на этом столкновении мнений кто-то получал поддержку, то сегодня оставшийся небольшой процент доверия разделен между различными кандидатами.

При этом уровень недоверия в обществе растет не только к власти, но и к оппозиции. Как свидетельствуют результаты соцопросов, больше всего украинцы доверяют церкви, волонтерам и ВСУ, а меньше всего — президенту, правительству и Верховной Раде.

Устали от политики

Как оказалось, около 60% украинцев вообще не интересуются политикой. Об этом свидетельствуют результаты последних исследований Центра Разумкова, проведенные 22-27 сентября.

Лишь 37,7% ответили, что очень интересуются политикой (5%) или скорее интересуются(32,7%). Затруднились ответить 2% опрошенных.



"Первое, что бросается в глаза – очень низкий интерес людей к политике. Они или вообще не интересуются ей или мало интересуются, и меньше всего интересуется молодежь", — заявлял замгендиректора по аналитической работе Центра Разумкова Юрий Якименко.

По его словам, низкий интерес к политике проявляет молодежь — среди граждан 18-29 лет таких 24%.



Разочарование и апатия

Почти половина опрошенных Центром Разумкова (45,5%) уверена, что на данный момент в Украине отсутствуют политические лидеры, которые могли бы эффективно управлять страной.

Вместе с тем около 39,4% респондентов высказали мнение, что такие лидеры все-таки есть, а 15,1% — затруднились ответить.

Впрочем, в последнее время социологи уже не раз констатировали: общество находится в состоянии апатии и разочарования во всех.

Так, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина поясняла, что по причине отсутствия популярных лидеров украинцы не выходят и на протесты.

Читайте также: О главных проблемах ВСУ чуть западнее Донбасса

При этом уровень недовольства властью растет. Общая для всех тенденция: после выборов со временем люди доверяют власти и партиям все меньше и меньше. Так было и в предыдущие годы, констатируют социологи.

В частности, замдиректора Центра социальных технологий "Социополис" Сергей Литвинов сравнивает данные Центра Разумкова по доверию украинцев к власти в мае 2013 года и октябре 2017 года.

По его данным, в мае 2013 года недоверие к президенту было на уровне 68,9%, а в октябре 2017 года — 68,2%. Аналогичная ситуация и с партиями: в мае 2013 года — 69,2%, а в октябре 2017 года — 75,1%.

Как и прежде украинцы доверяют только церкви и армии. При этом феноменом постмайданного общества стала также высокая поддержка общественных организаций, волонтеров и добровольческих батальонов.



"Таким образом, результатом революции стало отнюдь не единение общества, образовавшего политическую нацию, а раскол, углубление разлома между условными элитами и массами. Граждане, не полагаясь больше на государство, ищут альтернативные центры силы и защиты. Собственный горький опыт научил их по умолчанию не верить mafia state, не бояться его сатрапов и не унижаться, выпрашивая подачки у "слуг народа"", - пишет Литвинов в блоге на Корреспондент.net.



Украинцы выступают "за" роспуск Рады

В феврале 2017 года Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщал, что президенту Петру Порошенко недоверяют 69% украинцев большинство из которых — жители восточных регионов.



"Оппозиция имеет лучший, чем президент, но негативный баланс доверия. Баланс доверия к оппозиции улучшилась по сравнению с прошлым годом, в то время как баланс доверия к президенту Украины снизился", - говорили социологи.

При этом самым большим доверием среди украинцев пользуются церковь (56,7%), волонтеры (53,5%), вооруженные силы Украины (53,1%), а наименьшей – правительство Украины, российские СМИ и Верховная рада Украины (этим институтам доверяет менее 10% украинцев).

При этом в начале июня 2017 года по данным центра социсследований "София" уровень недоверия к Порошенко еще возрос. Сообщалось, что президенту не доверяют — 78,1%, а полностью доверяют только 1,9% граждан страны.



"Причем недоверие к президенту доминирует во всех макрорегионах страны: и на юго-востоке, и в центральных областях, и на западе", — говорилось в сообщении.

Применительно к институтам власти, Верховной раде не доверяют 89,4% украинцев, а правительству — 86,2%.

В опросе участвовали 1217 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.



По материалам из открытых источников интернет