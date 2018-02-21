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    Совет Европы утвердил план для Украины с бюджетом в 30 млн евро

    (обновлено: )30513
    Новый план действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Расчетный бюджет плана действий составляет 29,5 млн евро.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Комитет министров Совета Европы в среду принял решение об утверждении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 гг. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при Совете Европы на своей странице в Facebook.

    Как отмечается, план действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на 4 года. Ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.

    Расчетный бюджет плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.

    "Мероприятия в рамках плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии", — говорится в сообщении.

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    По инициативе Украины в плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

    В соответствии с планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.

    Принятый план действий является пятым документом, который продолжает начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и Советом.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

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