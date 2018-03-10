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    Turkish Airlines

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Международный аэропорт имени Ататюрка
    Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула - СМИ
    13:16 27.07.2017
    575
    Самолет казахстанской авиакомпании Scat выруливал на взлетно-посадочную полосу и в это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта.
    Самолет Turkish Airlines
    Экипаж Turkish Airlines принял роды на высоте 13 км
    18:07 09.04.2017
    133
    Женщина по имени Нафи Дьяби на высоте 12 800 метров родила девочку, которую назвали Кадижу. По прилету в Уагадугу мать и дочь доставили в роддом. Обе чувствуют себя хорошо.
    Морган Фриман
    Актер Морган Фриман стал лицом Turkish Airlines в США
    10:01 21.01.2017
    215
    79-летний Фриман снимется в рекламе Turkish Airlines, премьера которой состоится во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США, известного как Супербоул.
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Число погибших при крушении самолета под Бишкеком превысило 30
    06:50 16.01.2017
    398Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    По данным Минздрава Киргизии, с места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех тяжелые множественные травмы и ожоги.
    Аэропорт Манас
    Рухнувший под Бишкеком Boeing 747 шел на посадку с опозданием
    06:25 16.01.2017
    417Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    По словам представителя пресс-службы международного аэропорта "Манас", грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines прибывал с опозданием от расписания.
    Международный аэропорт Манас
    Не менее 16 человек погибли при крушении самолета возле аэропорта Бишкека
    05:59 16.01.2017
    218Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Как проинформировало правительство Киргизии, не менее 16 человек погибли в результате крушения грузового самолета" Boeing 747 Turkish Airlines, потерпевшего аварию при заходе на посадку в аэропорту Бишкека.
    Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком. Видео
    Первые кадры с места крушения турецкого самолета под Бишкеком 
    05:44 16.01.2017
    1071Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Три члена экипажа и несколько жильцов дачного поселка погибли при крушении грузового Boeing 747, еще один член экипажа выжил, сообщил начальник центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.
    Turkish Airlines
    Разбившийся под Бишкеком самолет принадлежал Turkish Airlines
    05:09 16.01.2017
    128Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    По информации пресс-службы бишкекского международного аэропорта "Манас", самолет Turkish Airlines должен была приземлиться в 7.25 по бишкекскому времени (3.25 по Киеву).
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Летевший из Гонконга турецкий грузовой самолет рухнул под Бишкеком
    04:50 16.01.2017
    734Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    По информации МЧС Киргизии, грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий.
    Флаг Турции
    Россияне стали чаще отказываться от поездок в Турцию - АТОР
    06:50 04.12.2015
    272РФ и США: железный занавес
    В четверг Росавиация направила в российские авиакомпании и аэропорты директиву по незамедлительному введению дополнительных мер авиационной безопасности при полетах в Турцию.
    Самолет Turkish Airlines
    Turkish Airlines пока не будет прекращать авиасообщение с РФ
    16:20 26.11.2015
    403Россия - Турция. Восстановление отношений
    Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что ограничение авиасообщения между РФ и Турцией может быть в числе специальных экономических мер, вводимых Россией в отношении Турции в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом.
    На месте захвата заложников в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали
    Среди заложников в отеле в Мали есть граждане Франции и Турции - агентство
    12:36 20.11.2015
    1009Захват заложников в Мали
    В окружении президента Франции располагают информацией о том, что среди захваченных постояльцев гостинцы в Бамако есть французы. Уже известно о захвате также шести сотрудников авиакомпании Turkish Airlines.
    Самолет Turkish Airlines
    Авиакомпания Turkish Airlines отменила два ночных рейса в Шарм-эш-Шейх
    20:13 05.11.2015
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    Ранее Turkish Airlines сообщила о направлении в аэропорт Шарм-эш-Шейх специалистов по безопасности для оценки текущих процедур в аэропорту, а также о планах авиакомпании до получения их отчета осуществлять полеты в этот аэропорт только в светлое время суток.
    Самолет Turkish Airlines
    Самолет Turkish Airlines экстренно сел из-за возгорания двигателя
    12:08 25.04.2015
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    После приземления экипаж воздушного судна и все пассажиры были эвакуированы. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.
    Шасси самолета. Архивное фото
    Из-за погодных условий 60 авиарейсов отменены в Стамбуле
    12:27 16.04.2015
    131
    Согласно данным, отменены внутренние, а также международные рейсы в Будапешт, Тбилиси, Турин, Валенсию и ряд других городов. Рейсы в российские аэропорты среди отмененных пока не приводятся.
    Turkish Airlines
    Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Стамбуле из-за подозрения о бомбе
    18:30 29.03.2015
    270
    Сразу после взлета в туалете самолета команда обнаружила послание, которое могло указывать на наличие бомбы на борту. После этого пилот решил совершить аварийную посадку.
    Спасательная операция на шахте им. Засядько
    Хроника 4 марта: взрыв на шахте Засядько, задержание Колобова
    09:20 05.03.2015
    3752МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    Накануне утром на шахте имени Засядько в Донецке произошел взрыв. Также вчера Верховная Рада разрешила арестовать трех судей Печерского райсуда. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Катманду
    Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Катманду 
    15:44 04.03.2015
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    Самолет авиакомпании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту непальской столицы Катманду. Всего борту авиалайнера находились 240 пассажиров. Все они были эвакуированы с места происшествия.
    Авария самолета в Непале
    Авария самолета в Непале 
    10:34 04.03.2015
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    При тяжелых погодных условиях в Катманду - в густом тумане - произошла авария международного лайнера.
    Turkish Airlines
    Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Непала
    10:06 04.03.2015
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    Самолет компании Turkish Airlines потерпел аварию в Катманду: у лайнера сломалось шасси, когда он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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