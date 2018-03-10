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Ранее Turkish Airlines сообщила о направлении в аэропорт Шарм-эш-Шейх специалистов по безопасности для оценки текущих процедур в аэропорту, а также о планах авиакомпании до получения их отчета осуществлять полеты в этот аэропорт только в светлое время суток.