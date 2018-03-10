Как проинформировало правительство Киргизии, не менее 16 человек погибли в результате крушения грузового самолета" Boeing 747 Turkish Airlines, потерпевшего аварию при заходе на посадку в аэропорту Бишкека.
Три члена экипажа и несколько жильцов дачного поселка погибли при крушении грузового Boeing 747, еще один член экипажа выжил, сообщил начальник центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.
По информации МЧС Киргизии, грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий.
Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что ограничение авиасообщения между РФ и Турцией может быть в числе специальных экономических мер, вводимых Россией в отношении Турции в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом.
В окружении президента Франции располагают информацией о том, что среди захваченных постояльцев гостинцы в Бамако есть французы. Уже известно о захвате также шести сотрудников авиакомпании Turkish Airlines.
Ранее Turkish Airlines сообщила о направлении в аэропорт Шарм-эш-Шейх специалистов по безопасности для оценки текущих процедур в аэропорту, а также о планах авиакомпании до получения их отчета осуществлять полеты в этот аэропорт только в светлое время суток.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту непальской столицы Катманду. Всего борту авиалайнера находились 240 пассажиров. Все они были эвакуированы с места происшествия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".