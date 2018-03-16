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    Киев инициирует дебаты в ПАСЕ о непризнании выборов в России

    (обновлено: )19008
    На следующей неделе в Раде будем инициировано голосование за постановление об обращении ко всем международным организациям, включая ПАСЕ, с призывом не признать выборы президента РФ, заявил Георгий Логвинский.
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Киев инициирует дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) относительно непризнания выборов президента Российской Федерации в связи с их проведением в Крыму, заявил LB.ua заявил замглавы постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Георгий Логвинский ("Народный фронт").

    Выборы президента России. Архивное фото
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    Выборы в России: на финишной прямой

    "На следующей неделе в Верховной Раде Украины мы будем инициировать голосование за постановление об обращении ко всем международным организациям, включая ПАСЕ, с призывом не признать выборы президента РФ. После этого мы будем инициировать проведение дебатов на уровне ПАСЕ. Сразу после того, как пройдут эти выборы, наша делегация будет поднимать вопрос о проведении таких дебатов. Естественно, мы будем реагировать и ставить этот вопрос в повестку дня Парламентской ассамблеи Совета Европы", — заявил он.

    По его словам, процедура проведения дебатов не всегда предусматривает принятие официальных документов, по итогам дебатов могут быть приняты рекомендации или резолюция ПАСЕ.

    Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года, на ее проведение было заложено 17,697 млрд рублей. Из 70 человек, изначально заявивших о намерении участвовать в выборах президента России, до финальной битвы за голоса избирателей дошли только восемь кандидатов.

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