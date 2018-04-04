В СМИ "слили" данные о делах, вмешательство в которые вменяют Холодницкому

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В жалобе директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого упоминаются эпизоды его вмешательства в дела нардепа ("Народный фронт") Георгия Логвинского, предпринимателя Олега Бахматюка, мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-главы НАПК Натальи Корчак и помощника Олега Ляшко Александра Богачева, "который предлагал взятку и.о. главы МОЗ Ульяне Супрун". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Уточняется, что эпизоды вмешательства указаны в дисциплинарной жалобе, которую подписал глава НАБУ Артем Сытник в адрес квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник, 3 апреля, пришел на допрос в ГПУ, но отказался давать образцы голоса на экспертизу.

"Записан разговор Холодницкого с депутатом Георгием Логвинским, который проходит по трем производствам НАБУ, в одном из них фигурирует первый заместитель Минюста Наталья Бернацкая", — сообщил источник.

На записях Логвинский спрашивает о ходе следствия по этим делам. Холодницкий отвечает, что "полностью контролирует ситуацию и сообщит Логвинскому о дальнейших действиях".

"Потом Холодницкий вызвал прокурора Сергея Козачину, который сообщил, что видит основания для сообщения о подозрении. На это Холодницкий сказал, что не хочет ссориться с Логвинским, потому что он прикрывается отношениями с Джемилевым и Чубаровым, а также связями в ПАСЕ, Кнессете и посольстве Израиля. При этом Холодницкий употреблял многочисленные нецензурные выражения и антисемитские выпады", — заявляет источник.

По его информации, глава САП попытался убедить Козачину в бесперспективности дел против Логвинского и в необходимости принять решения по делам, которые бы гарантировали нужное нардепу развитие событий.

"Записано разговор о двух производствах, в которых фигурирует Олег Бахматюк. Первое — это предоставление НБУ в нарушение норм законодательства стабкредита "ВАБ Банка" под залог недвижимости. Второе — это злоупотребления чиновников ГФС, что позволило холдингу "Авангард" завладеть 1 млрд как незаконного возмещения НДС", — отмечает источник.

По его утверждениям, Холодницкий требовал от прокурора Козачины предоставить информацию о ходе следствия якобы из-за угрозы Бахматюка провести акции протеста под САП.

Затем глава антикоррупционой прокуратуры требовал от своего подчиненного Кривенко передать дело Бахматюка другому органу, забрав его у НАБУ.

"Хотя только НАБУ подследственна статья, по которой было открыто производство. 7 марта Холодницкий определил подследственность этого дела за Нацполицией", — говорит источник.

Кроме того, записаны разговоры руководителя САП и в отношении скандального мэра Одессы Геннадия Труханова. "В частности, несмотря на заверения заместителя САП Кривенко в достаточности доказательств для сообщения Труханову о подозрении, Холодницкий предоставил ему незаконное указание о непривлечении Труханова к ответственности", — утверждает источник.

Читайте также: Элита общества. Чиновники: лизуны, стриптизеры, сердцееды

По его информации, Холодницкий был осведомлен о графике перемещения лиц, проходящих по делу Труханова, что "подтверждает факты его внепроцессуального общения с ними".

Также Холодницкий давал указания Кривенко о непроведении активных следственных действий по делу Труханова.

В записанной беседе по бывшей главе Нацагентства противодействия коррупции (НАПК) Натальи Корчак речь идет о невнесения ею в декларацию права пользования автомобилем.

"В частности, Холодницкий заслушал прокурора в этом деле Андрея Довганя, после чего заместитель Холодницкого Кривенко вернул детективам НАБУ без согласования ходатайства о выемке в отеле в селе Шешоры Ивано-Франковской области, где проживала Корчак", — рассказал источник.

Еще один эпизод касается расследования касательно помощника главы парламентской фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко Александра Богачева, который предлагал взятку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в сговоре с мэром Вишневого Ильей Диковым.

"Холодницкий предупредил заместителя директора ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" Сергея Кафтя о возможных обысках, разгласил детали производства, подстрекал к даче ложных показаний, предоставил инструкции о том, что он должен говорить во время допроса", — отмечает источник.

По его утверждениям, записано, как Холодницкий в разговоре с прокурором Романом Сымкивым, употребляя нецензурную брань и унижая подчиненного, сказал ему, что Кафтя является его другом.

Холодницкий дал указание Сымкиву наказать детективов НАБУ, которые допросили Кафтю без его ведома.

Также Холодницкий, по данным источника, на которого ссылается "УП", узнал, что детектив НАБУ без его ведома согласовал в САП четыре ходатайства об обысках в офисе "Акварели Девелопмент Холдинг".

"Холодницкий поручил своему заместителю Кривенко позвонить судье и приказать не рассматривать эти ходатайства. Кривенко пообещал Холодницкому позвонить в 8 утра главе Соломенского суда по этому вопросу", — говорит источник.

Читайте также: Другого выхода нет. Две Украины в тотальной войне

На следующий день детектив НАБУ не смог получить решение об обысках в офисе "Акварели Девелопмент Холдинг", так как "заместитель суда получила звонок от Кривенко с просьбой не выдавать детективам НАБУ решение из-за якобы ошибки в ходатайстве".

В середине марта стало известно, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В среду, 4 апреля, Верховная Рада заслушает Юрия Луценко и Артема Сытника по "делу Холодницкого".