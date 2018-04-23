В Страсбурге стартует сессия ПАСЕ: Украина предложила дебаты по Крыму

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина, Кристина Луна Родригес. Ситуация вокруг кандидата на пост нового главы ПАСЕ, предложение украинской делегации обсудить законность выборов президента России в Крыму и заседание подкомиссии Бюро ПАСЕ с российским участием станут центральными темами открывающейся в Страсбурге весенней сессии ПАСЕ. Российская делегация в работе сессии участия не принимает, сообщает РИА Новости.

Нынешний глава ПАСЕ итальянец Микеле Николетти приступил к выполнению своих обязанностей в январе этого года. Однако в марте он проиграл парламентские выборы в Италии. В группе социалистов, к которой принадлежит Николетти, РИА Новости пояснили, что в апреле она выберет кандидата на пост нового руководителя ассамблеи. Там рассказали, что "в ходе следующего заседания группы в рамках апрельской сессии будет организовано голосование для назначения своего следующего кандидата в президенты ПАСЕ".

Члены группы должны будут выбрать между двумя кандидатами, это Антонио Гутьеррес Лимонес из Испании и возглавляющая группу Лилиана Мори Паскье из Швейцарии. Николетти принял решение о том, что уйдёт с поста президента ПАСЕ перед началом июньской части сессии, чтобы "позволить кандидату на пост президента быть избранным в понедельник на июньской сессии".

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Делегация Украины в ПАСЕ предложила вынести на обсуждение предстоящей апрельской сессии Ассамблеи вопрос проведения выборов президента РФ в Крыму, которые предложено назвать "незаконными". Как рассказали РИА Новости в аппарате Ассамблеи, "поступило предложение обсудить на сессии в рамках текущих дебатов тему "незаконные выборы президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым: нарушение прав человека".

В поступившей в распоряжение РИА Новости предварительной повестке дня сессии такое предложение, действительно, содержится в формате текущих дебатов (без принятия какой-либо резолюции). Окончательная повестка дня работы Ассамблеи утверждается в первый день сессии. Сначала она обсуждается на заседании уставного органа ПАСЕ-Бюро, затем по повестке дня происходит обсуждение на сессии.

В рамках предстоящей сессии 26 апреля пройдёт третье заседание подкомитета Бюро по гармонизации органов Совета Европы и ПАСЕ. Российскую сторону на нем будет представлять глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

В рамках своей весенней сессии ПАСЕ рассмотрит вопросы о чрезвычайном положении и об отступлениях от положений Европейской конвенции о защите прав человека. На обсуждение также будут вынесены вопросы борьбы с организованной преступностью посредством конфискации незаконного имущества, финансирование террористической группировки ИГ, юридические проблемы и обязательства в отношении прав человека в контексте гибридной войны. Планируется, что парламентарии также проведут обмен мнениями с Генеральным секретарем Организации и председателем Комитета министров.

Завершится весенняя сессия ПАСЕ в пятницу 27 апреля.