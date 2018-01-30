Арьев: новый глава ПАСЕ Николетти хочет вернуть российскую делегацию

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти хочет вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, заявил вице-президент организации, глава украинской делегации Владимир Арьев в эфире "Пятого канала".

ПАСЕ 22 января утвердила нового председателя — итальянца Николетти. Ранее он выразил сожаление в связи с решением России не направлять делегацию на зимнюю сессию Ассамблеи. Тем не менее, по его словам, диалог с российскими парламентариями и со всеми другими делегациями продолжается в соответствии "со всеми ценностями и обязательствами".

Арьев отметил, что украинская делегация ведет диалог с Николетти и отстаивает позицию, что россиянам в ПАСЕ "не место". Несмотря на это, по его словам, Николетти может стать председателем, который "угробит ПАСЕ".

"Он действительно хочет так же, как и Аграмунт (экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт — ред.), вернуть Россию, но он не такой, как Аграмунт, в своих действиях. Он осторожен и имеет, в принципе, достаточно яркий пример своего предшественника. С ним можно говорить", — заявил Арьев.

РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.