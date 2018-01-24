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    Воля: решения ПАСЕ имеют такую же силу, как речовки на митингах

    Тема:

    Резолюция ПАСЕ по Украине (49)

    (обновлено: )26840
    Совет Европы, его структурные подразделения, включая ПАСЕ, не являются источниками международного права. ПАСЕ - это дискуссионная площадка, подчеркивает политолог Владимир Воля.
    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны в Украине", в документе, в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

    ПАСЕ
    assembly.coe.int
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    В то же время  российский сенатор Алексей Пушков заявляет, что любые резолюции ПАСЕ без присутствия России не имеют никакого смысла.

    Политолог-международник, эксперт Института анализа и менеджмента политики Владимир Воля на своей странице в Facebook описал нынешнее состояние ПАСЕ.

    "Чтобы вы понимали лучше, что такое ПАСЕ… Из 318-ти членов (депутатов) ПАСЕ в зале было 66 депутатов. Из этих 66-ти за резолюцию проголосовали 56 депутатов. 10 воздержались, а против — 0. Просто в зале в то время никого не было, кто против", – обрисовал ситуацию Воля. 

    Он также ответил на вопрос, кем были эти 56 депутатов.

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    "Украина — 12, Польша — 12, Латвия — 3, Литва — 4, Эстония — 3, Чехия — 7… Это уже 41 депутат. Поэтому и текст резолюции такой по содержанию. Теперь наши будут рассказывать, что весь мир одобрил их эфэсбэшный закон об оккупации-реитеграции….", – заявил эксперт.

    По его словам, резолюция ПАСЕ — это даже меньше, чем рекомендация, но и то принято всего 56 голосами.

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    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
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    "В прошлые разы во время голосования по резолюции в отношении Крыма и Донбасса было 110-130 депутатов. А сейчас всего 66. Другие проголосовали ногами? И даже несмотря на то, что можно было в таком составе принимать что угодно, возникает вопрос: а почему вдруг формулировка "попытка аннексии" Крыма, а не "аннексия", как это признано на основании международного права?…", – написал политолог.

    Также Воля подчеркнул, что "там какой-то неуч написал, что этот документ важен для Суда ООН: не знаю, кто автор этого невежества, но это просто ужас".

    "Подчеркиваю: Совет Европы, его структурные подразделения, включая ПАСЕ, не являются источниками международного права. ПАСЕ — это дискуссионная площадка. Кстати, об этом почти прямо написано в Википедии и других справочниках. А все резолюции имеют такую же обязательную силу, как любые резолюции на любом митинге или заседании дискуссионного клуба", – подытожил эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

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