Волошин о резолюции ПАСЕ о гуманитарных последствиях конфликта в Украине

Политолог-международник Олег Волошин заявил, что на интуитивном уровне огромное количество людей понимает значение Парламентской Ассамблеей Совета Европы верно.

"Мы постоянно говорим: "Европейские стандарты", "европейские ценности" – ПАСЕ и Совет Европы в целом это и есть единственная, уникальная структура, которая устанавливает европейские стандарты и ценности. Европейский Союз к этому не имеет никакого отношения…. Ценности демократии, свободы слова, что считать преступлениями в интернет, пропагандой насилие – это все устанавливает ПАСЕ", – подчеркнул политолог.

Сейчас же близкие к украинским властям комментаторы говорят, что "мало ли что там рекомендует ПАСЕ".

"Те, кто так говорят, вообще не имеют права говорить о евроинтеграции…. Потому что евроинтеграция – это согласие с определенным набором ценностей, а устанавливает их ПАСЕ", – заявил эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Отдельно он прокомментировал резолюцию о гуманитарных последствиях конфликта в Донбассе.

"В результирующую часть резолюции включили поправку, пункт, что необходимо пересмотреть "закон о реинтеграции", чтобы его статьи базировались на положениях минских соглашений и в полной мере обеспечивали защиты социальных прав жителей неподконтрольных Украине частей Луганской и Донецкой областей", – подчеркнул политолог, отметив, что это очень важно для Украины.

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