Бортник о резолюции ПАСЕ: Украина для Запада – чемодан без ручки

Андрей Лубенский, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине". В документе, в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

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При этом есть и целый спектр требований к Украине.

Целый спектр претензий

Говорит ли принятие документа об изменении политики Европы по отношению к нашей стране, РИА Новости Украина разъяснил политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он отметил, что в резолюции содержатся стандартные заявления о войне на востоке Украины, о роли России как "страны-оккупанта", "страны-агрессора" – "стандартные вещи, которые позволяют депутатам ПАСЕ избежать обвинений в сотрудничестве с Россией. Тем более что резолюцию представлял депутат Литовского парламента".

"Вместе с тем содержание (резолюции), по большому счету, разгромно для политики нынешних украинских властей, поскольку требует пересмотреть закон о деоккупации Донбасса, требует обеспечить все официальные права перемещенных лиц – пенсии, социальную помощь. Оно требует обеспечить все гуманитарные права временно перемещенных лиц. Требует привести уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международно-гуманитарного права. Это как раз критика тех норм, которые заложены в "законе о деоккупации". Признать римский статут – это, фактически, позволит преследовать украинских военнослужащих за действия на востоке Украины. Освободить всех захваченных лиц в связи с конфликтом в Донбассе и обеспечить прямой доступ к ним. Это следствие той критики, которая звучала в связи с так называемыми "тайными тюрьмами", которые есть в Украине. Выплаты компенсаций временно перемещенным лицам и жертвам войны", – перечислил политолог.

Получается целый спектр требований, который фактически требует кардинальным образом переформатировать механизм подхода украинского государства к временно перемещенным лицам и пострадавших в результате боевых действий на востоке Украины, добавляет эксперт.

Украина как чемодан без ручки

Но под большим вопросом остается то, будет ли официальный Киев выполнять положения резолюции.

Бортник подчеркивает, что документ имеет рекомендательный характер.

"Безусловно, Украина сегодня не будет их выполнять. Мы уже видим попытку сначала проигнорировать, не обратить внимание на эту резолюцию, с другой стороны – попытку выдернуть оттуда слова преамбулы, а все остальное проигнорировать", – рассказал эксперт.

В целом, считает политолог, наличие подобной резолюции демонстрирует кардинальную смену подхода Запада к Украине.

"Демонстрирует то, что не весь мир с нами точно в данный момент. Что Украину не просто критикуют, а начинают размазывать тонким слоем – внутреннюю, гуманитарную политику. … И это означает, что Запад, несмотря на то, что он не может отказаться от поддержки Украины, сегодня не признает Украину партнером, демократической страной, страной, которая соответствует даже базовым западным стандартам", – заявил Бортник.