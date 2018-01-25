Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 26 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели января 2018 года.
— Резолюции ПАСЕ про языки меньшинств и гуманитарные последствия войны на Донбассе. Последствия для Украины.
— Волкер в Украине, встреча в Дубае с Сурковым — российско-американский диалог после закона о "реинтеграции".
— Давос. Как слет миллиардеров повлияет на Украину
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"
Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины
Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук
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