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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )33
    В пятницу, 26 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 26 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели января 2018 года.

    — Резолюции ПАСЕ про языки меньшинств и гуманитарные последствия войны на Донбассе. Последствия для Украины.

    — Волкер в Украине, встреча в Дубае с Сурковым — российско-американский диалог после закона о "реинтеграции".

    — Давос. Как слет миллиардеров повлияет на Украину

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины

    Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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