Рудяков: и в резолюции ПАСЕ есть позитивные моменты

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине". В документе, в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

Помимо этого в резолюции есть и ряд рекомендаций к украинским властям. ПАСЕ призывает Киев привести Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного права и международного уголовного права, "как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, что позволит эффективно расследовать конкретные случаи нарушений международного гуманитарного права во время войны в Украине".

Вспомнили о "гуманитарке"

Последствия принятой резолюции могут быть самыми разными, рассказал РИА Новости Украина политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Он отметил, что российская сторона уже сказала, что не собирается выполнять требований, которые содержатся к ней. В связи с этим с украинской стороны, прогнозирует эксперт, тоже будет категорически отрицательное, деструктивное отношение.

"Соответственно, резолюция эта обращена к России, к нам. Там еще в некоторых моментах фигурируют ЛНР и ДНР. Думаю, для непосредственных объектов, к которым это обращено, но стоит ожидать последствий. А на международной уровне последствия могут быть. Я думаю, что будут – самого разного характера. Документ расписан очень детально. Многие вещи в нем – теоретически правильные. Только их трудно реализовать, перевести в практическую плоскость", – подчеркивает политолог.

При этом очень важно, что в резолюции сделан акцент на гуманитарной составляющей, добавляет Рудяков. Эта составляющая, продолжил он, "как-то незаметно, по обоюдному или всех сторон умолчанию отошла на какой-то третий или четвертый план. А если вспомнить минские соглашения, то там три комплекса пунктов, вопросов, которые нужно выполнять. Это политические, по безопасности и гуманитарные".

Главное – сохранить импульс

Политолог напомнил, что президент Петр Порошенко вскоре после того, как были подписаны минские соглашения, заявил очень хорошую формулу для Киева: что выполнять минские соглашения не хронологически по пунктам, а сначала безопасность, а потом политика.

"И Запад это принял по целом ряду причин, и пошел такой пинг-понг. Россия говорит: сначала политика, потом безопасность. А мы говорим: сначала безопасность, потом политика. А гуманитарная составляющая вообще отошла куда-то в сторону, о ней иногда вспоминали, но мельком, походя и так далее. А эта резолюция многие вопросы гуманитарной направленности, которые касаются жизни людей… Не территорий. Мы принимаем "закон об особенностях государственной политики…" и там основная цель – освобождение Донбасса. А о том, что людям делать до освобождения, жителям Донбасса – практически нет ничего", – рассказал Рудяков.

А принятая резолюция могла бы принести прорыв, считает он: если бы удалось хотя бы паллиативно выполнить 3-4 пункта, то ли касающихся нас, то ли России…

"Вот, например, там записаны совместные действия России, Украины и ЛНР/ДНР по обеспечению прав перемещенных лиц и поиску пропавших без вести. Даже если бы это было бы сделано, это могло бы послужить началом диалога или триалога, который мог бы потом развиваться и без которого все равно не обойтись", – заявил эксперт.

В целом, подытоживает он, документ важен, от него будет международный резонанс, будет поддержка в том числе от европейских правительств и в Совете Европы.

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"Теперь важно, чтобы этот импульс не пропал, чтобы не исчез никуда, вылился бы в какие-то практические действия", – отметил Павел Рудяков.

Требования к Украине

Напомним, ПАСЕ в своей резолюции выступает за освобождение "всех российских заключенных и лиц, захваченных незаконными вооруженными группами из Донецкой и Луганской областей, и заключенных в тюрьму на Украине в ходе войны при уважении их прав и свобод…".

Также Киеву предложено принять законодательство о действиях по гуманитарному разминированию. Он также выступает за пересмотр закона о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию такой помощи пострадавшим от войны районам.

ПАСЕ предлагается украинским властям "принять государственную программу помощи семьям пропавших без вести и захваченных во время войны на Украине…", включая национальную программу психологической помощи солдатам и гражданским лицам, страдающим от посттравматического стрессового расстройства.

Ассамблея также призывает Киев "гарантировать право на достойное жилье и решать жилищные проблемы в рамках долговременных решений, разработанных для временно перемещенных лиц".