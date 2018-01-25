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    Рудяков: и в резолюции ПАСЕ есть позитивные моменты

    Тема:

    Резолюция ПАСЕ по Украине (52)

    (обновлено: )9020
    Несомненный плюс принятого документа – что там речь идет о гуманитарной ситуации в Донбассе, поскольку за требованиями безопасности и политического урегулирования о жителях региона вспоминали редко, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Павел Рудяков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине". В документе, в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму. 

    Помимо этого в резолюции есть и ряд рекомендаций к украинским властям. ПАСЕ призывает Киев привести Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного права и международного уголовного права, "как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, что позволит эффективно расследовать конкретные случаи нарушений международного гуманитарного права во время войны в Украине".

    Вспомнили о "гуманитарке"

    Последствия принятой резолюции могут быть самыми разными, рассказал РИА Новости Украина политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

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    Он отметил, что российская сторона уже сказала, что не собирается выполнять требований, которые содержатся к ней. В связи с этим с украинской стороны, прогнозирует эксперт, тоже будет категорически отрицательное, деструктивное отношение. 

    "Соответственно, резолюция эта обращена к России, к нам. Там еще в некоторых моментах фигурируют ЛНР и ДНР. Думаю, для непосредственных объектов, к которым это обращено, но стоит ожидать последствий. А на международной уровне последствия могут быть. Я думаю, что будут – самого разного характера. Документ расписан очень детально. Многие вещи в нем – теоретически правильные. Только их трудно реализовать, перевести в практическую плоскость", – подчеркивает политолог.

    При этом очень важно, что в резолюции сделан акцент на гуманитарной составляющей, добавляет Рудяков. Эта составляющая, продолжил он, "как-то незаметно, по обоюдному или всех сторон умолчанию отошла на какой-то третий или четвертый план. А если вспомнить минские соглашения, то там три комплекса пунктов, вопросов, которые нужно выполнять. Это политические, по безопасности и гуманитарные". 

    Главное – сохранить импульс

    Политолог напомнил, что президент Петр Порошенко вскоре после того, как были подписаны минские соглашения, заявил очень хорошую формулу для Киева: что выполнять минские соглашения не хронологически по пунктам, а сначала безопасность, а потом политика. 

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    "И Запад это принял по целом ряду причин, и пошел такой пинг-понг. Россия говорит: сначала политика, потом безопасность. А мы говорим: сначала безопасность, потом политика. А гуманитарная составляющая вообще отошла куда-то в сторону, о ней иногда вспоминали, но мельком, походя и так далее. А эта резолюция многие вопросы гуманитарной направленности, которые касаются жизни людей… Не территорий. Мы принимаем "закон об особенностях государственной политики…" и там основная цель – освобождение Донбасса. А о том, что людям делать до освобождения, жителям Донбасса – практически нет ничего", – рассказал Рудяков.

    А принятая резолюция могла бы принести прорыв, считает он: если бы удалось хотя бы паллиативно выполнить 3-4 пункта, то ли касающихся нас, то ли России… 

    "Вот, например, там записаны совместные действия России, Украины и ЛНР/ДНР по обеспечению прав перемещенных лиц и поиску пропавших без вести. Даже если бы это было бы сделано, это могло бы послужить началом диалога или триалога, который мог бы потом развиваться и без которого все равно не обойтись", – заявил эксперт.

    В целом, подытоживает он, документ важен, от него будет международный резонанс, будет поддержка в том числе от европейских правительств и в Совете Европы. 

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    "Теперь важно, чтобы этот импульс не пропал, чтобы не исчез никуда, вылился бы в какие-то практические действия", – отметил Павел Рудяков. 

    Требования к Украине

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    Напомним, ПАСЕ в своей резолюции выступает за освобождение "всех российских заключенных и лиц, захваченных незаконными вооруженными группами из Донецкой и Луганской областей, и заключенных в тюрьму на Украине в ходе войны при уважении их прав и свобод…".

    Также Киеву предложено принять законодательство о действиях по гуманитарному разминированию. Он также выступает за пересмотр закона о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию такой помощи пострадавшим от войны районам.

    ПАСЕ предлагается украинским властям "принять государственную программу помощи семьям пропавших без вести и захваченных во время войны на Украине…", включая национальную программу психологической помощи солдатам и гражданским лицам, страдающим от посттравматического стрессового расстройства.

    Ассамблея также призывает Киев "гарантировать право на достойное жилье и решать жилищные проблемы в рамках долговременных решений, разработанных для временно перемещенных лиц".

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