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    ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с призывами к РФ и Украине

    Тема:

    Резолюция ПАСЕ по Украине (45)

    (обновлено: )755010
    Киеву предложено принять законодательство о действиях по гуманитарному разминированию. ПАСЕ также выступает за пересмотр закона о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию такой помощи пострадавшим от войны районам.
    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина — Страсбург

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в документе, в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму, пишут РИА Новости.

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    За принятие резолюции высказались 56 членов ПАСЕ, никто не проголосовал против, 10 воздержались. Автором документа выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

    РФ

    Парламентская ассамблея встревожена гуманитарной ситуацией в результате войны на востоке Украины и присоединением Крыма к Российской Федерации, говорится в тексте принятой резолюции. Отмечается, что более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

    Согласно данным, приведенным в тексте резолюции, вооруженный конфликт на Украине унес жизни более 10 тысяч человек, число раненных превысило 24 тысячи, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона людей просят убежища в других странах, большая часть из них — в России.

    В параграфе, который касается призывов к российским властям, ПАСЕ настойчиво призывает "прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях", а также перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму, и выступает за снятие "запрета на меджлис крымских татар (организация запрещена в России).

    В принятой резолюции также звучит призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы.

    Также ПАСЕ высказалась за обеспечение "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственным организациям по защите прав человека". Ассамблея призывает полностью выполнить все просьбы, содержащиеся в принятых ранее резолюциях 2132 (2016) и 2133 (2016).

    Украина

    В резолюции есть и ряд рекомендаций к украинским властям. Так, в частности, ПАСЕ призывает Киев привести Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного права и международного уголовного права, "как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, что позволит эффективно расследовать конкретные случаи нарушений международного гуманитарного права во время войны в Украине".

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    ПАСЕ выступает за освобождение "всех российских заключенных и лиц, захваченных незаконными вооруженными группами из Донецкой и Луганской областей, и заключенных в тюрьму на Украине в ходе войны при уважении их прав и свобод…".

    Также Киеву предложено принять законодательство о действиях по гуманитарному разминированию. Он также выступает за пересмотр закона о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию такой помощи пострадавшим от войны районам.

    ПАСЕ предлагается украинским властям "принять государственную программу помощи семьям пропавших без вести и захваченных во время войны на Украине…", включая национальную программу психологической помощи солдатам и гражданским лицам, страдающим от посттравматического стрессового расстройства.

    Ассамблея также призывает Киев "гарантировать право на достойное жилье и решать жилищные проблемы в рамках долговременных решений, разработанных для временно перемещенных лиц".

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    Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после смены власти на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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