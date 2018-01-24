ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с призывами к РФ и Украине

РИА Новости Украина — Страсбург

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в документе, в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму, пишут РИА Новости.

За принятие резолюции высказались 56 членов ПАСЕ, никто не проголосовал против, 10 воздержались. Автором документа выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

РФ

Парламентская ассамблея встревожена гуманитарной ситуацией в результате войны на востоке Украины и присоединением Крыма к Российской Федерации, говорится в тексте принятой резолюции. Отмечается, что более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Согласно данным, приведенным в тексте резолюции, вооруженный конфликт на Украине унес жизни более 10 тысяч человек, число раненных превысило 24 тысячи, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона людей просят убежища в других странах, большая часть из них — в России.

В параграфе, который касается призывов к российским властям, ПАСЕ настойчиво призывает "прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях", а также перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму, и выступает за снятие "запрета на меджлис крымских татар (организация запрещена в России).

В принятой резолюции также звучит призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы.

Также ПАСЕ высказалась за обеспечение "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственным организациям по защите прав человека". Ассамблея призывает полностью выполнить все просьбы, содержащиеся в принятых ранее резолюциях 2132 (2016) и 2133 (2016).

Украина

В резолюции есть и ряд рекомендаций к украинским властям. Так, в частности, ПАСЕ призывает Киев привести Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного права и международного уголовного права, "как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, что позволит эффективно расследовать конкретные случаи нарушений международного гуманитарного права во время войны в Украине".

ПАСЕ выступает за освобождение "всех российских заключенных и лиц, захваченных незаконными вооруженными группами из Донецкой и Луганской областей, и заключенных в тюрьму на Украине в ходе войны при уважении их прав и свобод…".

Также Киеву предложено принять законодательство о действиях по гуманитарному разминированию. Он также выступает за пересмотр закона о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию такой помощи пострадавшим от войны районам.

ПАСЕ предлагается украинским властям "принять государственную программу помощи семьям пропавших без вести и захваченных во время войны на Украине…", включая национальную программу психологической помощи солдатам и гражданским лицам, страдающим от посттравматического стрессового расстройства.

Ассамблея также призывает Киев "гарантировать право на достойное жилье и решать жилищные проблемы в рамках долговременных решений, разработанных для временно перемещенных лиц".

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после смены власти на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".