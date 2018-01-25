Медведчук: ПАСЕ требует от Украины пересмотреть закон о реинтеграции

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала Украине пересмотреть принятой закон о реинтеграции Донбасса, чтобы он был основан на минских соглашениях, сообщил в четверг представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Верховная Рада в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса. Из документа на этапе первого чтения было исключено упоминание о минских соглашениях, на основе которых ведется работа по урегулированию конфликта. Вместо этого документ опирается на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. ПАСЕ во вторник приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны в Украине".

"Январская сессия ПАСЕ преподнесла представителям официального Киева немало сюрпризов. Не успела украинская делегация оправиться после голосования за резолюцию о защите и развитии языков национальных меньшинств в Европе, как ПАСЕ приняла еще один крайне неприятный для киевской власти документ. Европарламентарии проголосовали за резолюцию "Гуманитарные последствия войны в Украине", в которой содержится настоятельное требование пересмотреть "закон о деоккупации", с ликованием принятый Верховной радой 18 января", — приводит словам Медведчука сайт движения.

По его словам, поправку о пересмотре принятого закона предложил депутат Рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Однако о поправке политика представители власти даже не упоминают. Медведчук считает, что украинская делегация в очередной раз может заявить, что резолюция ПАСЕ носит рекомендательный характер, однако такая позиция грозит Украине репутационными потерями.

"Отказ Киева выполнять требования ПАСЕ продемонстрирует всему миру, что Украина поставила крест на минских соглашениях, а значит, на реинтеграции Донбасса и мирном урегулировании вооруженного конфликта", — добавил он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.