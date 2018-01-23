Закон о реинтеграции: "Минск-2" и другие бомбы замедленного действия

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

На сегодняшний день единственным международным документом, регулирующим вопросы конфликта в Донбассе, является резолюция Совета Безопасности ООН по Украине 17 февраля 2015 г. Ею единогласно утвержден "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года. Между тем, еще в первом чтении Верховная Рада приняла решение исключить в тексте закона любые упоминания об этом документе. И, ознакомившись с его текстом, становится очевидно, почему. Не вдаваясь в лирику, просто сравним закон и содержание Минских соглашений.

Стороны договоренностей

Комплекс мер подписан участниками контактной группы, т.е. послом Хайди Тальявини, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, послом РФ на Украине Михаилом Зурабовым, а также Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Единственный документ, под которым стоит подпись президента России Владимира Путина, это Декларация Президента Российской Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики и Канцлера Федеративной Республики Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года.

Как видим, никакой России в Минских договоренностях нет. РФ является гарантом исполнения договоренностей наряду с руководителями Германии, Франции и самой Украины.

Объявив на законодательном уровне Россию агрессором, Киев полностью вышел за рамки Минского процесса.

Объект регулирования

"Минск-2" касается мер, предусмотренных для мирного разрешения гражданского конфликта в Донбассе. Никакого упоминания о Крыме и Севастополе в договоренностях нет. Тем не менее, Крым появился в тексте закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Целью законодателей было распространение на Донбасс положений закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" с тем, чтобы объявить Россию оккупантом и агрессором, а также сфальсифицировать дату начала конфликта в Донбассе.

Социально-экономические связи

Как гласит п.8 минских соглашений, Украина обязана начать "определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины)".

В законе же, принятом ВР, говорится, что "ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию", и Россия обязана "обеспечить защиту прав гражданского населения и создать необходимые условия для его жизнедеятельности".

В свою очередь, ст. 10 закона фактически легализует "государственную границу" внутри Украины и наделяет армию правом ограничивать ее пересечение и въезд граждан на территорию проведения военной операции.

Украинские и европейские суды буквально завалены исками пострадавших от конфликта. Отказываясь от своих обязательств в отношении отдельных районов Донбасса Киев выходит из обязательств по "Минску-2" – при этом он экономит бюджетные средства на выплаты полагающихся по закону социальных пособий жителям Донбасса.

Амнистия

Согласно п. 5 Комплекса мер по выполнению минских соглашений, Киев должен "обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

В принятом парламентом законе говорится прямо противоположное: "Лица, которые принимают участие в вооруженной агрессии Российской Федерации или вовлечены в участие в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права".

РИА Новости Украина Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

Политическое урегулирование

Как следует из минских соглашений, Киев обязан по согласованию с администрацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей принять законы о проведении выборов, определить параметры особого статуса Донбасса и внести изменения в Конституцию Украины. Закон же "О реинтеграции" полностью ликвидировал понятие "представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей", как они названы в Комплексе мер, окрестив их "оккупационной администрацией Российской Федерации".

Это полностью подменяет логику минских договоренностей. Как заявил Виктор Балога, "чтобы Донбасс вернулся в состав Украины нужно сделать всего лишь одну вещь — сесть за стол переговоров с руководством Российской Федерации и начать договариваться". То есть налицо попытка Киева придать внутреннему конфликту на Украине статус международного.

Обсуждать с РФ собственную конституцию и законы о статусе регионов Украины невозможно, а потому все политические положения Минска-2 выполнению не подлежат.

Прекращение огня

Полностью ликвидирует закон и положения Минских соглашений об отводе войск и прекращении огня. Вместо спецслужб и органов внутренних дел, которые имеют право обеспечивать защиту конституционного строя и общественного порядка, силовые функции передаются вооруженным силам. Военные на собственной территории имеют право применять оружие, проводить обыски и задержания, проникать в помещения и реквизировать гражданское имущество. Таким образом легализуется практика войны против собственных граждан, пытки, мародерство, похищения гражданских лиц.

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Законодатели даже не скрывают своих намерений воевать против украинцев. Как заявил секретарь Комитета по национальной безопасности и обороне Винник, представлявший законопроект в парламенте, "обеспечивать суверенитет" режим будет, "возможно, силовым путем".

Рада против Совбеза?

Таким образом, принятие закона "О реинтеграции" означает односторонний выход Украины из "Минского процесса".

Впрочем, вряд ли внутреннее решение будет иметь международно-правовые последствия. Резолюцию СБ ООН законом Украины отменить невозможно. Требуется голосование членов Совета Безопасности и общее признание позиции Киева.

Как уже заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, попытки "сбить прицел" и увести эти дискуссии в сторону, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы неприемлемы. Мы будем твердо отстаивать пакет, который честный, под которым подписался президент (Украины) Петр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска".

Запад пока что хранит молчание, но позиция России достаточна для того, чтобы заблокировать все попытки аннулировать Минск-2. Хотя Украина вполне заслуживает введения санкций за нарушение обязательного для исполнения решения СБ ООН.

Гораздо любопытнее другое. Пытаясь переквалифицировать внутренний конфликт в международный, депутаты, видимо, сочли недостойным своего внимания тот факт, что превратили Петра Порошенко в военного диктатора. В нарушение ст. 106 и 17 Конституции Украины президент наделен правом применения армии в любой точке Украины без согласования с парламентом. А поскольку любые события в стране, неугодные власти, квалифицируются как происки агентов ФСБ, ГРУ и Кремля, "отпор российской агрессии" может происходить даже на ул. Грушевского, 5, не говоря уж о митингах и майданах оппозиции.

Во-вторых, под видом попыток восстановить суверенитет, на самом деле Верховная Рада фактически передала его России, которая должна нести ответственность, управлять, обеспечивать и защищать граждан Украины на неподконтрольных Киеву территориях.

Если целью законодательной инициативы было создание военной хунты и отказ от территорий, то депутатов действительно можно поздравить.

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