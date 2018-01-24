Тренд дня: "резолюция ПАСЕ - международная обструкция украинских законов"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны в Украине", в документе, в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму. В резолюции впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия — агрессором. Резолюцию поддержали 56 депутатов, против — ноль, а воздержались — 10 человек из 66.

Резолюция также была принята с поправкой депутата Верховной Рады Вадима Новинского (42 голоса против 16), в которой сказано, что необходимо пересмотреть закон о реинтеграции с тем, чтобы он базировался на Минских соглашениях и обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В своем выступлении в ПАСЕ Новинский заявил, что власти Украины нарушили свои международные обязательства принятым Верховной Радой законом о реинтеграции Донбасса.

Эксперт-международник Олег Волошин напомнил, что при голосовании скандального законопроекта о реинтеграции в Верховной Раде из текста законопроекта убрали упоминание Минских соглашений, а принятие поправки Новинского в ПАСЕ — первая критика закона на международном уровне.

"Эта первая международная обструкция скандального закона, из которого коалиция так хотела выкинуть ссылки на Минск", — написал Волошин на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Схожую мысль выразил и блоггер Руслан Бизяев. Однако, по его мнению, после голосования в ПАСЕ на Банковой начался мозговой штурм — "в чем бы еще обвинить Новинского".

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"Агент Кремля явно не взлетит. Тогда туда же надо и большинство ПАСЕ записать прийдется. Бедные порохоботы… Мы часто слышим и уст наших политиков, что войну пора прекращать. Полностью согласен. Слово безусловно важно. Но еще важнее дело. Сегодня Вадим Новинский показал, как надо делать это самое дело", — акцентировал блогер.

Скриншот с сайта Facebook

Как отметила экс-министр юстиции Елена Лукаш, ситуация в Украине "вызывает тревогу" у кураторов Киева.

"ПАСЕ приняла резолюцию о Донбассе с требованием пересмотреть закон о деоккупации и прекратить дискриминацию жителей Донбасса. Лютуют кураторы. "Ситуация в Украине вызывает тревогу" у них. Наконец-то. Можно, конечно, и в этот раз "тревогу" проигнорировать. Назвать ПАСЕ убыточной и дотационной, а её решения — поддержкой оккупации и экстремизмом, призывающими к насильственному свержению существующего строя", — уточнила Лукаш.

Наряду с этим она подчеркнула, что не один сигнал был в Украине проигнорирован.

"Не первый сигнал ведь пропускается мимо ушей. Теперь уже из предбанника. Давайте, европоиды! Не подведите! И очень скоро даже даже специально обученные кукушки не подбодрят", — подытожила Лукаш.

Скриншот с сайта Facebook

Политический эксперт Владимир Воля уточнил подробности голосования по резолюции.

"Чтобы вы понимали лучше, что такое ПАСЕ. Из 318-ти членов (депутатов) ПАСЕ в зале было 66 депутатов. Из этих 66-ти за резолюцию проголосовали 56 депутатов. 10 воздержались, а против — 0. Просто в зале в то время никого не было, кто против. Что такое 56 депутатов? Украина — 12, Польша — 12, Латвия — 3, Литва — 4, Эстония — 3, Чехия — 7. Это уже 41 депутат. Поэтому и текст резолюции такой по содержанию", — акцентировал Воля.

Эксперт считает, что проголосованная резолюция ПАСЕ политиками в Украине будет использоваться для очередных спекуляций.

"Теперь наши будут рассказывать, что весь мир одобрил их эфэсбэшный закон об оккупации-реитеграции. Резолюция ПАСЕ — это даже меньше, чем рекомендация. И та принята всего 56 голосами. В прошлые разы во время голосования по резолюциям по Крыму и Донбассу было 110-130 депутатов. А сейчас всего 66. Другие проголосовали ногами? И даже несмотря на то, что можно было в таком составе принимать что угодно, возникает вопрос: а почему вдруг формулировка "попытка аннексии" Крыма, а не "аннексия", как это признано на основании международного права?" — задается вопросом эксперт.

Воля напомнил, что Совет Европы и его структурные подразделения, включая ПАСЕ, не являются источниками международного права.

Скриншот с сайта Facebook

"ПАСЕ — это дискуссионная площадка. Кстати, об этом почти прямо написано в Википедии и других справочниках. А все резолюции имеют такую же обязательную силу, как любые резолюции на любом митинге или заседании дискуссионного клуба", — подытожил Воля.

Вместе с тем, по мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, в действительности "Оппозиционный блок" провел официальную легализацию скандального закона о реинтеграции Донбасса.

"Кстати, как вам Оппоблок? Впихнули в резолюцию ПАСЕ поправку с требованием внести изменения в закон об оккупированных территориях. Не отменить, а внести правки. Таким образом, Оппоблок провел официальную легализацию закона об оккупированных территориях на международном уровне.

Порошенко за такое аплодирует стоя. Вот где настоящие агенты Банковой сидят", — считает Корнейчук.