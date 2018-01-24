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    Лукаш о резолюции ПАСЕ: лютуют кураторы

    Тема:

    Резолюция ПАСЕ по Украине (49)

    (обновлено: )1080130
    Комментируя резолюцию ПАСЕ по Донбассу, экс-министр юстиции Елена Лукаш отмечает, что это уже не первый сигнал, который пропускается Киевом мимо ушей. Наконец-то "лютуют кураторы", отмечает с иронией Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Воля: решения ПАСЕ имеют такую же силу, как речовки на митингах

    Во вторник, 23 января, парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны в Украине". В документе впервые упоминается проголосованный парламентом закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является "оккупированной территорией", а Россия — "агрессором". В резолюции также звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных ЛДНР, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму. Резолюцию поддержали 56 депутатов, против — ноль, а воздержались — 10 человек из 66. 

    Резолюция также была принята с поправкой депутата Рады Вадима Новинского (42 голоса против 16), в которой сказано, что необходимо пересмотреть закон о реинтеграции с тем, чтобы он базировался на Минских соглашениях и обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения Донбасса. 

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    Комментируя принятие ПАСЕ резолюции по Донбассу, экс-министр юстиции Елена Лукаш с иронией отмечает: "лютуют кураторы".

    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
    Тренд дня: "резолюция ПАСЕ - международная обструкция украинских законов"

    "ПАСЕ приняла резолюцию о Донбассе с требованием пересмотреть закон о деоккупации и прекратить дискриминацию жителей Донбасса. Лютуют кураторы. "Ситуация в Украине вызывает тревогу" у них. Наконец-то. Можно, конечно, и в этот раз "тревогу" проигнорировать. Назвать ПАСЕ убыточной и дотационной, а ее решения — поддержкой оккупации и экстремизмом, призывающими к насильственному свержению существующего строя", — пишет она у себя в Facebook. 

    По словам Лукаш, это не первый сигнал, который пропускается Киевом мимо ушей.

    "Теперь уже из предбанника. Давайте, европоиды! Не подведите! И очень скоро даже специально обученные кукушки не подбодрят. И, конечно, спасибо Вадим Новинский со товарищи за позицию!", — резюмирует экс-министр юстиции.

    Скриншот с сайта Facebook

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