Выборы в РФ. Показатели в Крыму - это полный провал Украины - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Согласно данным российской Центральной избирательной комиссии после обработки 80% протоколов, на выборах президента РФ в Крыму Владимир Путин получил 91,7%. В Севастополе этот показатель еще выше – 92%. Явка на полуострове, согласно данным ЦИК РФ, составила 63,9%.

Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".

"Так называемые выборы в Крыму — еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение 70-ти лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт. Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, результаты выборов президента РФ в Крыму — свидетельство большой политизации крымского общественного сознания.

"На фоне событий весны 2014-го года оно до сих пор находится в режиме внутренней революции. Кроме того, такой результат — это еще и признак провала украинской политики в отношении Крыма. До сих пор, спустя четыре года Украина ничего так и не предложила крымчанам, какой-то здравой национальной политики, которая повышала бы их лояльность. В Украине крымский фактор используется исключительно для внутренне-политических спекуляций", — говорит Бортник.

По словам эксперта, каждые выборы в Крыму — это своеобразный референдум о лояльности в отношении российских властей.

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"Поэтому, безусловно, для Владимира Путина было важно, как как проголосует Крым. Власти РФ пытаются еще раз показать миру, что крымская ситуация — это, прежде всего, волеизъявление граждан этого региона и в ближайшее время нет шансов на то, чтобы что-либо изменилось", — отметил политолог.

Кроме того, Бортник не исключил появления новых санкций в отношении организаторов выборов в Крыму.

"Что до реакции на российские выборы в Украине, то это можно назвать дыханием будущих досрочных выборов. Блокирование консульских учреждений и т. д. — борьба за "правый электорат", а заодно и попытка информационно замаскировать необходимость факта признания Путина президентом. Все равно победу Путина признают, хотя поздравлять, наверное, не будут", — резюмировал Бортник.