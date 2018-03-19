Рекордные выборы и впервые с Крымом. Как выбирали президента РФ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В воскресенье, 18 марта, в России состоялись выборы президента. Нынешнее голосование стало седьмым в истории РФ и первым, в котором приняли участие жители Крыма, – что вызвало бурные протесты в Киеве.

Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в президентских выборах как в процентах голосов, так и в абсолютных цифрах. Кроме того, нынешние президентские выборы прошли при рекордно высокой активности избирателей.

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После обработки 99,84% избирательных бюллетеней Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов на выборах.

Это превышает даже прежний рекорд, установленный Путиным в 2004 году, когда в его поддержку высказались 71,31% избирателей.

Успехом можно считать и результат другого новичка — Павла Грудинина. По итогам обработки протоколов кандидат от КПРФ занимает второе место, набрав около 11,80% голосов. Третье место — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%), четвертое — кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак (1,67%).

Первые выборы в Крыму

Жители Крымского полуострова, который вошел в состав России в 2014 году, участвовали в выборах президента РФ впервые. Сообщалось, что явка в Севастополе составила 65,7%, в Крыму — 63%.

По последним данным, в Севастополе на выборах Путин набрал более 90% голосов, результаты остальных кандидатов — менее 4%.

В Крыму работали более 1200 избирательных участков (всего в РФ их 97 027). Для работы на полуострове были аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе из Израиля, Италии, Франции, Швеции, Кипра, с Украины.

"Нарушений мы не увидели, мы увидели настоящую демократию, чистую демократию, могу сказать, что Крым является самым демократичным местом в мире", — сказал журналистам международный наблюдатель из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман.

Кстати, дата выборов – 18 марта – совпала с официальным выходным на полуострове в честь праздника – "дня воссоединения Крыма с Россией".

Сорванное голосование

В большинстве зарубежных стран (США, Канада, Германия, Великобритания), где проходили выборы президента РФ, серьезных инцидентов отмечено не было, за исключением Украины, где голосование оказалось фактически сорванным.

Из десятков тысяч находящихся в этой стране россиян избирательными участками, по сути, смогли воспользоваться только сотрудники диппредставительств. Для остальных, кто желал проголосовать в посольстве, а также генконсульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, путь оказался заблокирован кордоном националистов и оцеплением силовиков.

В канун выборов в МВД Украины заявили, что 18 марта не пустят россиян в дипучреждения РФ для участия в выборах российского президента. Отмечалось, что такое решение принято из-за намерений Москвы провести голосование в Крыму.

По словам вице-спикера Ирины Геращенко, это ответная акция на то, что украинцам в Крыму не дали проголосовать за президента Украины в мае 2014 года.

В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

В итоге — входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове оказались заблокированы для участия россиян в выборах.

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В Киеве националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве с требованием разрыва дипотношений Украины с Россией. Участники акции хотели забросать консульство яйцами, однако все их попытки добросить их до здания не увенчались успехом из-за слишком большого расстояния.

Протестовали против выборов президента РФ также в Полтаве и Запорожье.

В Одессе людей не пускали на территорию Генкосульства РФ на Гагаринском плато под предлогом "минирования", писал "Таймер".

Во Львове радикалы "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" подожгли покрышки у металлического забора у консульства РФ.

В Харькове неизвестные разрисовали автомобиль с дипломатическими номерами России, сообщал Медиапорт. Его покрыли надписями "Крым наш" на украинском языке.

Реакция в Украине и мире

Несмотря на то, что в день выборов киевские власти не пустили россиян к избирательным участкам, несколько сотен человек таки сумели проголосовать, в том числе и досрочно, заявили в посольстве России в Киеве.

В то же время новый украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что нарушений прав человека при блокаде российских диппредставительств не было обнаружено. По ее словам, к ней по этому поводу граждане России не обращались.

В российском МИДе резко отреагировали на недопуск россиян на участки для голосования в Украине, заявив, что Киев совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал их участию. "Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в РЗУ", — сказала Мария Захарова.

В связи с этим представители МИД России обратились к ОБСЕ.

Мнения

Как отмечает политэксперт Дмитрий Корнейчук, Путин увеличил свою поддержку с 63,6% (2012 год) до 76,7%. И это формально является доказательством для страны и всего мира правильности выбранной Путиным позиции "ястреба".

"Главное, повторюсь, — это было показать с помощью итоговых цифр поддержку всей страной концепции "Сильного царя, имеющего право во имя интересов России захватывать чужие территории или влазить в военные конфликты", в которую вжился Путин с 2014-го. И показали. А значит — Путин является действительно тем политиком, которого хотят видит россияне во главе страны. И он действительно воплощает в жизнь их пожелания. Что вновь подтверждает истину: власть — это зеркало народа", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Публикация Дмитрия Корнейчука

В то же время блокада российских дипмиссий вызвала в Украине неоднозначную реакцию.

Политолог Алексей Якубин иронично задается вопросом: "А граждане РФ голосуют в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе? Вроде же мы туда стремимся?".

Публикация Алексея Якубина

"Некоторые эксперты с осуждением констатировали: "вот такая демократия по-украински".

Комментируя ситуацию с блокадой в Украине росссийских консульств и посольств, политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что блокирование голосования — это не демократия.

"Демократия — это право голосовать. И какой же безумный стыд сегодня. Посольства, консульства России заблокированы. Так ли мы хотим мира в стране, что людям с российским гражданством не даём пройти на участок? Может они против идут, а мы что, не даём? Блокирование голосования — это не демократия. Там Президента и без нас изберут. Мы же могли показать истинные ценности демократии и цивилизации. В США, Германии, Британии идёт голосование. А в Украине, "центре демократии", нет". А знаете почему? Потому что договорились. Вот посмотрим, как дадут проголосовать 4 млн украинцам в России. Аргумент "мол перекрыли чтобы не было провокаций" слаб. Это значит что иначе порядок не можете обеспечить. Никак", — пишет Раимов у себя в Facebook.

Публикация Дмитрия Раимова

По материалам из открытых источников интернет