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    В мире

    Выборы в России. Появилась реакция главы МИД Германии

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (94)

    (обновлено: )1767125
    Глава внешнеполитического ведомства Росси Хайко Масс заявил, что результат выборов в России "мало нас удивил, как и обстоятельства этих выборов". По его мнению, "о честной политической конкуренции по всем пунктам, конечно, нельзя говорить".
    Голосование на выборах президента России за рубежом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Масс заявил, что говорить о "честной политической конкуренции по всем пунктам" на президентских выборах в России нельзя.

    "Результат выборов в России так же мало нас удивил, как и обстоятельства этих выборов. О честной политической конкуренции по всем пунктам, конечно, нельзя говорить", — заявил Маас перед встречей глав МИД в Брюсселе.

    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Триумф Путина: итоги голосования на выборах президента РФ

    По его мнению, неприемлемым фактом является также то, что выборы проходили на "аннексированной в нарушение международного права территории Крыма".

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    Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.

    Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьезных жалоб во время выборов президента России зафиксировано не было.

    Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов участковых избиркомов, за него проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 человек. Это рекордная в политической карьере Путина поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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