Выборы в России. Появилась реакция главы МИД Германии

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Масс заявил, что говорить о "честной политической конкуренции по всем пунктам" на президентских выборах в России нельзя.

"Результат выборов в России так же мало нас удивил, как и обстоятельства этих выборов. О честной политической конкуренции по всем пунктам, конечно, нельзя говорить", — заявил Маас перед встречей глав МИД в Брюсселе.

По его мнению, неприемлемым фактом является также то, что выборы проходили на "аннексированной в нарушение международного права территории Крыма".

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Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьезных жалоб во время выборов президента России зафиксировано не было.

Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов участковых избиркомов, за него проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 человек. Это рекордная в политической карьере Путина поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.