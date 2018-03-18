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    Требовали разорвать дипотношения. Митинг у посольства РФ в Киеве

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (71)

    (обновлено: )44222
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве

    Националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве с требованием разрыва дипломатических отношений Украины с Россией, передает корреспондент РИА Новости.

    Полиция взяла здание под усиленную охрану, перекрыв доступ металлическим забором и выставив кордон. Всего у здания находится около сотни бойцов Нацгвардии. Также рядом стоит пожарная машина.

    Участники акции хотели забросать консульство яйцами, однако все их попытки добросить их до здания не увенчались успехом из-за слишком большого расстояния. Яйца попали в здание с украинским флагом, где, по данным полиции, находятся частные офисы.

    К настоящему моменту акция завершена, участники разошлись.

    Смотрите также: Выборы президента РФ в Крыму. Как протестовали в Полтаве и Запорожье

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