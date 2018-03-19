Триумф Путина: итоги голосования на выборах президента РФ

РИА Новости Украина

После обработки 99,84% избирательных бюллетеней Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов на выборах президента РФ. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей, пишут РИА Новости.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,80%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%), четвертое — кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак (1,67%).

Смотрите также: Выборы президента РФ. Кто впереди

Политологи называют предсказуемой тройку лидеров среди кандидатов по числу голосов и полагают, что результаты выборов уже не изменятся. Комментируя результаты кандидатов, эксперты связывают второе место Грудинина с поддержкой, которой пользуется у избирателей КПРФ. Политологи также позитивно оценивают результаты Ксении Собчак, полагая, что она смогла стать политиком федерального уровня.

Результаты голосования и явка

Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий, следует из данных ЦИК РФ. За него проголосовали около 56,13 миллиона избирателей. Это рекордная в его политической карьере и в российской истории поддержка избирателей.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 11,80% голосов избирателей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,66% голосов. Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,67% голосов, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов.

РИА Новости Итоги выборов президента РФ. Инфографика

Кроме того, нынешние президентские выборы проходили при рекордно высокой активности избирателей.

Явка на прошедших выборах президента России после подсчета 99,84% протоколов составляет 67,47%.

При этом ни в ЦИК, ни в МВД не зарегистрировали сколько-нибудь серьезных нарушений и происшествий, которые могли бы повлиять на ход голосования. "Если обращения в ЦИК делить на реальные жалобы и фейковые жалобы, то я реальных жалоб у себя на столе увидел единицы. Реальные сообщения — штучные", — заявлял зампред ЦИК Николай Булаев. Он также сообщил, что Центризбирком "не получил пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии".

Поблагодарил за доверие

Когда были озвучены первые предварительные данные ЦИК по итогам выборов и данные exit-poll и стало ясно, что действующий глава государства лидирует в гонке, Путин отправился на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве, а после этого побывал в своем штабе, где пообщался со своими доверенными лицами, волонтерами и журналистами.

Путин поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру на выборах. Он отметил, что его результат — признание сделанного за последние годы и оказание доверия. Комментируя свой результат на выборах, лидер президентской гонки заявил, что России нужен прорыв и она может это сделать.

"Очень важно в этой связи объединять усилия всех людей даже вне зависимости от того, за какого конкретно кандидата люди проголосовали, почему — потому, что перед нами стоит очень сложные, непростые задачи и нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в послании (ФС РФ), прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата", — сказал Путин в своем штабе.

Отвечая на вопросы о своих планах на новом президентском сроке, Путин заявил, что пока не планирует никаких конституционных реформ. Он также отметил, что все изменения в структуре государственных органов произойдут после инаугурации. Он также сообщил о намерении встретиться с другими кандидатами в президенты, но не уточнил сроков проведения такой встречи.

На вопрос, рассматривает ли он возможность участия в выборах-2030, Путин сказал, что подобное предположение смешно. "Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что — до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", — сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе. Так он ответил на вопрос, допускает ли он возможность возвращения на президентский срок в 2030 году.

РФ не поддалась давлению

Прошедшие выборы президента РФ свидетельствуют о том, что российское общество прошло экзамен на политическую зрелость, внешнее давление на страну не достигло своих целей, а дало обратный эффект, консолидировав россиян, считают российские парламентарии.

"Президентские выборы — это проверка страны, общества на политическую зрелость. Общество, политическая система этот экзамен выдержали, выборы состоялись", — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что "демонизация" российского президента Владимира Путина на Западе произвела обратный эффект, сплотив россиян вокруг него.

"Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России — небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт", — написал он в Twitter.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Объявление предварительных итогов выборов президента РФ

Мнения

Комментируя предварительные результаты выборов, политологи отмечают, что итоги голосования уже не претерпят существенных изменений.

"Колебания, если возможны, то только в несколько процентных пунктов, и только у Владимира Путина и Павла Грудинина. Результаты остальных кандидатов, я думаю, если и будут меняться, то в десятые доли процента", — заявил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По мнению политолога Александра Конькова, первая тройка кандидатов, по предварительным данным, набравших наибольшее число голосов избирателей, была ожидаемой.

"Предварительные итоги голосования за действующего главу государства Владимира Путина в среднем подтвердили данные опросов, которые проводили среди россиян различные фонды перед выборами", — сказал Коньков агентству.

По его словам, значительный рост поддержки гражданами РФ своего президента — на 10% по сравнению с выборами 2012 года — говорит о том, что "для российского общества Путин — национальный лидер, которого поддерживает большинство граждан".

Комментируют политологи и результаты кандидатов, набравших небольшое число голосов. Так, эксперты в целом позитивно оценивают результаты Ксении Собчак, говоря о том, что она смогла стать политиком федерального уровня и у нее есть политическое будущее.

"Главная ее цель достигнута — в рамках этой кампании она стала федеральным политиком. Она использовала кампанию, чтобы стать политиком федерального уровня", — считает политолог Владимир Слатинов.

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, харизма и энергичность Собчак смогли привлечь интерес избирателей.

"Я вообще думаю, у нее есть политическое будущее, в том числе и партийное будущее. Если будет продолжаться так же, как сейчас, я имею в виду привлечение союзников, то можно рассчитывать на места в региональных органах власти, а потом, может быть, и в Госдуме у них получится", — отметил Миронов.

Как отмечает политэксперт Дмитрий Корнейчук, Путин увеличил свою поддержку с 63,6% (2012 год) до 76,7%. И это формально является доказательством для страны и всего мира правильности выбранной Путиным позиции "ястреба".

"Главное, повторюсь, — это было показать с помощью итоговых цифр поддержку всей страной концепции "Сильного царя, имеющего право во имя интересов России захватывать чужие территории или влазить в военные конфликты", в которую вжился Путин с 2014-го. И показали. А значит — Путин является действительно тем политиком, которого хотят видит россияне во главе страны. И он действительно воплощает в жизнь их пожелания. Что вновь подтверждает истину: власть — это зеркало народа", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.