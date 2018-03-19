Хроника 18 марта: выборы в России, блокада посольств РФ, митинг против Порошенко

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 18 марта, в России состоялись выборы президента РФ. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать. Помимо этого С14 снова пришли к Десятинному монастырю в Киеве и жгли файеры. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Выборы в России

ЦИК РФ обработал 99,51% протоколов участковых комиссий, результаты почти не изменились: Владимир Путин получил 76,65% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,81%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,67%. С голосованием в Украине у россиян возникли трудности, однако, по данным посольства РФ, несколько сотен россиян все же смогли проголосовать. Как отметили в ЦИК, "Парламентская ассамблея ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ факты нарушения основополагающих прав человека в лице граждан РФ без внимания не оставят".

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Митинги у посольств и диппредставительств РФ

Накануне националисты провели митинг у консульского отдела посольства РФ в Киеве с требованием разрыва дипломатических отношений Украины с Россией. Митинг против проведения выборов президента России состоялся у здания консульства РФ во Львове, Харькове и Одессе. В посольстве РФ рассчитывают, что действия Киева по блокированию доступа граждан РФ на участки получит должную оценку со стороны всех здоровых сил, которые дорожат демократическими свободами и ценностями.

Выборы президента РФ в Крыму незаконны − Порошенко

Президент Петр Порошенко во время государственного визита в Кувейт 18 марта прокомментировал президентские выборы в Крыму, организованные Россией. "Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", − отметил Порошенко. Он указал, что в последние несколько дней у него были интенсивные международные контакты, в ходе которых он "получил заверения о непризнании выборов президента России в Крыму".

Телеканал показал карту Украины без Крыма

Телеканал признал, что показал в эфире карту Украины без Крыма. "Данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины", — говорится в заявлении телеканала. Однако вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что появление в эфире общенациональных телеканалов изображения карты Украины без Крыма — "не случайность, а чья-то целенаправленная работа".

Митинг против Порошенко

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались в центре Киева на марш с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко за разгон палаточного городка у Верховной Рады. Позже участники автопробега приехали к дому Порошенко в поселке Козин и устроили акцию, в ходе которой критиковали его деятельность и требовали его отставки.

С14 снова пришли к Десятинному монастырю в Киеве и жгли файеры

Радикалы из С14 "Сич" и партии "Традиции и порядок" пришли в воскресенье, 18 марта, к Десятинному монастырю с провокациями. Видео и фото своей акции они выложили на своей странице в Facebook. Ранее в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории.

Паралимпиада-2018: Украина заняла шестое место

В общем медальном зачете зимней Паралимпиады Украина заняла шестое место. Наша сборная завоевала 22 награды — по 7 золотых и серебряных, а также 8 бронзовых. Украинские паралимпийцы принимали участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и сноуборду. Всего на соревнованиях выступили 33 спортсмена от Украины. Возглавляет общекомандный зачет США: 36 медалей. На третьем месте разместились российские паралимпийцы, которые выступали под нейтральным флагом.

Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера

В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией министр иностранных дел Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей. "Герхард Шрёдер − важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", − подчеркнул глава украинского МИД.

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Ежегодно 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела. В этот же день — профессиональный праздник у работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Украины.