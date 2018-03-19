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    Выборы в России: Путин лидирует с 76,65% голосов

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    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (83)

    (обновлено: )38340
    Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. ЦИК РФ обработал 99,51% протоколов участковых комиссий, результаты почти не изменились: Владимир Путин получил 76,65% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,81%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,67%.

    На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства, кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,65% голосов на выборах президента РФ после обработки данных 99,51% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    РИА Новости
    Выборы президента России

    Телеведущая Ксения Собчак после обработки данных о результатах голосования Собчак избирательных участков набирает — 1,67%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский получил 1,04% голосов.

    Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

    Выборы президента России состоялись 18 марта.

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