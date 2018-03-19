Выборы президента РФ в Крыму незаконны − Порошенко

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во время государственного визита в Кувейт 18 марта прокомментировал президентские выборы в Крыму, организованные Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", − отметил Порошенко.

Он указал, что в последние несколько дней у него были интенсивные международные контакты, в ходе которых он "получил заверения о непризнании выборов президента России в Крыму".

"И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", − подчеркнул Порошенко.