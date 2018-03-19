наверх
19.03.201803:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Выборы президента РФ в Крыму незаконны − Порошенко

    (обновлено: )6501
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во время государственного визита в Кувейт 18 марта прокомментировал президентские выборы в  Крыму, организованные Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    "Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", − отметил Порошенко.

    Он указал, что в последние несколько дней у него были интенсивные международные контакты, в ходе которых он "получил заверения о непризнании выборов президента России в Крыму".

    "И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", − подчеркнул Порошенко.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
      Выборы президента РФ: ситуация в Украине
      Надежда Савченко. Архивное фото
      Савченко: что ждет героя Украины в Украине
      Президент РФ В. Путин
      Отравление Скрипаля. Британия против России
      Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
      Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину