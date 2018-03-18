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    Общество

    Несколько сотен россиян в Украине проголосовали на выборах

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (77)

    (обновлено: )44031
    По данным посольства, несколько сотен россиян в Украине смогли опустить бюллетени в избирательные урны, в том числе в ходе досрочного голосования, которое было проведено накануне.
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    ukraine.mid.ru

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Несмотря на протесты несколько сотен граждан РФ в Украине смогли проголосовать на выборах президента, в том числе в ходе досрочного голосования, которое было проведено накануне.

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    Об этом сообщило российское посольство.

    "Вопреки оказываемому прессингу несколько сотен наших соотечественников на Украине смогли опустить бюллетени в избирательные урны, в том числе в ходе досрочного голосования, которое было проведено накануне", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

    Кроме того, посольство РФ в Украине призвало украинскую сторону отказаться от дискриминационных методов в отношении российских граждан и вернуться в границы правового поля.

    Также в посольстве рассчитывают, что действия Киева по блокированию доступа граждан РФ на участки получит должную оценку со стороны всех здоровых сил, которые дорожат демократическими свободами и ценностями.

    Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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