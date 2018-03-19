В России отметили положительный эффект "демонизации" Путина

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что "демонизация" российского президента Владимира Путина на Западе произвела обратный эффект, сплотив россиян вокруг него.

"Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России — небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт", — написал он в Twitter.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин получил на президентских выборах голоса абсолютного большинства россиян, имевших право участвовать в выборах — 54,5 миллиона человек. Таким образом поддержавших Путина избирателей стало больше, чем тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.

Ранее Путин поставил два рекорда: сначала он получил рекордную в своей политической карьере поддержку избирателей, а потом и поддержку избирателей, самую высокую в истории Российской Федерации.