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    В России отметили положительный эффект "демонизации" Путина

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    По мнению российского сенатора, "демонизация" Путина на Западе произвела обратный эффект в России - небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры.
    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что "демонизация" российского президента Владимира Путина на Западе произвела обратный эффект, сплотив россиян вокруг него.

    "Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России — небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт", — написал он в Twitter.

    Выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин получил на президентских выборах голоса абсолютного большинства россиян, имевших право участвовать в выборах — 54,5 миллиона человек. Таким образом поддержавших Путина избирателей стало больше, чем тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.

    Ранее Путин поставил два рекорда: сначала он получил рекордную в своей политической карьере поддержку избирателей, а потом и поддержку избирателей, самую высокую в истории Российской Федерации.

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