В Севастополе на выборах Путин набрал более 90 процентов голосов

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Севастопольская избирательная комиссия обработала 100% протоколов с выборов президента РФ, по предварительным данным явка составила71,44%, Владимир Путин лидирует с 90,19% голосов избирателей, сказал на брифинге глава Севизбиркома Александр Петухов.

Ранее ЦИК РФ обработал 99,75% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин получил 76,67% голосов.

"Обработаны протоколы всех участковых комиссий, все бюллетени посчитаны. Явка составила 71,44%. Результаты: Путин Владимир Владимирович — 218303 голоса, 90,19% голосов", — сказал Петухов.

Всего в списки избирателей было внесено 339010 человек, отметил он.

Остальные кандидаты набрали в Севастополе менее 4 процентов голосов, сообщил Петухов.

Напомним, что Украина не признает проведение выборов президента России в Крыму. Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что будет добиваться на международном уровне "непризнании выборов президента России в Крыму".

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