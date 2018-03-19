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    В Севастополе на выборах Путин набрал более 90 процентов голосов

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (89)

    (обновлено: )276120
    Глава Севастопольской избирательной комиссии огласил результаты голосования в городе. За Путина отдали голоса 90,19% голосов избирателей, результаты остальных кандидатов - менее 4 процентов.
    Выборы президента РФ в регионах России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Севастопольская избирательная комиссия обработала 100% протоколов с выборов президента РФ, по предварительным данным явка составила71,44%, Владимир Путин лидирует с 90,19% голосов избирателей, сказал на брифинге глава Севизбиркома Александр Петухов.

    Итоги выборов президента РФ. Инфографика
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    Ранее ЦИК РФ обработал 99,75% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин получил 76,67% голосов.

    "Обработаны протоколы всех участковых комиссий, все бюллетени посчитаны. Явка составила 71,44%. Результаты: Путин Владимир Владимирович — 218303 голоса, 90,19% голосов", — сказал Петухов.

    Всего в списки избирателей было внесено 339010 человек, отметил он.

    Остальные кандидаты набрали в Севастополе менее 4 процентов голосов, сообщил Петухов.

    Напомним, что Украина не признает проведение выборов президента России в Крыму. Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что будет добиваться на международном уровне "непризнании выборов президента России в Крыму".

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