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    Обработано 99,75% протоколов на выборах в России: Путин побеждает

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (84)

    (обновлено: )746130
    Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67%. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
    Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. ЦИК РФ обработал 99,75% протоколов участковых комиссий: Владимир Путин получил 76,67% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%.

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    На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    Телеведущая Ксения Собчак набирает 1,67%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. За Бориса Титова проголосовали 0,76%, у Максима Сурайкина 0,68%, а у Сергея Бабурина — 0,65%.

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    Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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