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    В Раде зарегистрирован законопроект о непризнании выборов президента РФ

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (94)

    (обновлено: )100818
    Депутаты от фракции "Народный фронт" зарегистрировали "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации, сообщается на сайте парламента.

    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Триумф Путина: итоги голосования на выборах президента РФ

    Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

    Депутаты от фракции "Народный фронт" зарегистрировали "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица". Текст документа на сайте отсутствует.

    Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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