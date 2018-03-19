наверх
19.03.201812:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко сделал заявление по выборам президента России в Крыму

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (94)

    (обновлено: )1633037
    Президент Украины считает, что ни зафиксированная "явка" на выборах российского президента в Крыму, ни "нарисованный результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова.
    Петр Порошенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".

    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Триумф Путина: итоги голосования на выборах президента РФ

    "Так называемые выборы в Крыму — еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение 70-ти лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт. Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

    Смотрите также: Файеры, дрова и балалайки. Бунт националистов под посольством РФ в Киеве

    При этом Порошенко подчеркнул, что легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины.

    По мнению главы государства, очередная попытка Кремля "легитимизировать агрессию и аннексию" обречена на провал.

    Президент поблагодарил международных партнеров за "четкую и бескомпромиссную" позицию, озвученную накануне выборов российского президента в Крыму, о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

    В Киеве под посольство РФ сносят дрова и покрышки. Видео
    facebook.com/kiev.informator.ua
    В Киеве под российское посольство сносят дрова и покрышки

    "Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией", — заключил Порошенко.

    Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьезных жалоб во время выборов президента России зафиксировано не было.

    Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов участковых избиркомов, за него проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 человек. Это рекордная в политической карьере Путина поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Минске. Павел Климкин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Флаг Польши
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину