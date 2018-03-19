Порошенко сделал заявление по выборам президента России в Крыму

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".

"Так называемые выборы в Крыму — еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение 70-ти лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт. Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

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При этом Порошенко подчеркнул, что легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины.

По мнению главы государства, очередная попытка Кремля "легитимизировать агрессию и аннексию" обречена на провал.

Президент поблагодарил международных партнеров за "четкую и бескомпромиссную" позицию, озвученную накануне выборов российского президента в Крыму, о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

"Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией", — заключил Порошенко.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьезных жалоб во время выборов президента России зафиксировано не было.

Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов участковых избиркомов, за него проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 человек. Это рекордная в политической карьере Путина поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.