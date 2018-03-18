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    В Киеве под российское посольство сносят дрова и покрышки

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    (обновлено: )850011
    Полиция заблокировала вход в посольство РФ в Киеве, где в воскресенье организовано голосование на выборах президента России. На странице "Информатор Киев" в Facebook выложено видео, на котором видно, что под дипучреждение сносят дрова и покрышки.
    facebook.com/kiev.informator.ua

    "В Киеве под российское посольство сносят дрова и покрышки", — говорится в описании к видео на странице "Информатор Киев".

    Посольство России в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Видео
    facebook.com/artem.shevchenko
    Посольство РФ в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Кадры МВД

    Вход в здание посольства огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии, сообщает корреспондент РИА Новости.

    По данным сотрудников полиции, в посольство могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей.

    Из-за действий правоохранителей перекрыто движение автотранспорта по Воздухофлотскому проспекту напротив посольства.

    Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий "Свобода", "Национальный корпус" и организации "Правый сектор". Они держат флаги своих организаций. Их акция проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.

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