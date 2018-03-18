"В Киеве под российское посольство сносят дрова и покрышки", — говорится в описании к видео на странице "Информатор Киев".

Вход в здание посольства огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии, сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным сотрудников полиции, в посольство могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей.

Из-за действий правоохранителей перекрыто движение автотранспорта по Воздухофлотскому проспекту напротив посольства.

Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий "Свобода", "Национальный корпус" и организации "Правый сектор". Они держат флаги своих организаций. Их акция проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.