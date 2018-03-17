ОБСЕ призвала Киев соблюдать права россиян на выборах

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. ОБСЕ направила обращение в адрес Киева о необходимости соблюдения прав россиян при голосовании на выборах президента России 18 марта, сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

"Сегодня представитель миссии наблюдателей Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене о необходимости соблюдения прав граждан РФ при голосовании 18 марта были направлены киевским властям", — сказал Лихачев журналистам в субботу.

Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине. В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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