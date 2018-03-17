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    Политика

    ОБСЕ призвала Киев соблюдать права россиян на выборах

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (41)

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    По словам члена ЦИК РФ Василия Лихачева, сегодня представитель миссии наблюдателей Ян Петерсен сказал, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене о необходимости соблюдения прав граждан РФ при голосовании 18 марта были направлены Киеву.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. ОБСЕ направила обращение в адрес Киева о необходимости соблюдения прав россиян при голосовании на выборах президента России 18 марта, сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

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    NICHOLAS KAMM / AFP
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    "Сегодня представитель миссии наблюдателей Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене о необходимости соблюдения прав граждан РФ при голосовании 18 марта были направлены киевским властям", — сказал Лихачев журналистам в субботу.

    Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине. В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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