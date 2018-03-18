Участки для голосования на выборах президента России открылись в Китае

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Избирательные участки для голосования на выборах российского президента открылись в пяти городах Китая — Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге.

Чтобы получить возможность проголосовать, россиянин старше 18 лет обязан иметь при себе заграничный российский паспорт. Проголосовать могут не только постоянно проживающие в Китае россияне, но и граждане России, приехавшие на короткое время, в день голосования включение в список избирателей осуществляется на основании устного обращения.

Информация для избирателей размещена на официальном сайте российского посольства в Китае.

На территории посольства в Пекине и генеральных консульствах в Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге отдать свой голос можно будет с 8.00 до 20.00 (с 02.00 до 14.00 по Киеву).

Как пояснил ранее посол России в Пекине Андрей Денисов, россияне, находящиеся в день голосования в Китае, смогут проголосовать только на территории посольство и консульств, так как китайский закон не допускает выездного голосования.