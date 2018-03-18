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    Участки для голосования на выборах президента России открылись в Китае

    (обновлено: )20
    Проголосовать на выборах президента РФ могут не только постоянно проживающие в Китае россияне, но и граждане России, приехавшие на короткое время.
    Выборы президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Избирательные участки для голосования на выборах российского президента открылись в пяти городах Китая — Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге.

    Досрочное голосование военнослужащих в Севастополе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В России стартовало голосование на выборах президента

    Чтобы получить возможность проголосовать, россиянин старше 18 лет обязан иметь при себе заграничный российский паспорт. Проголосовать могут не только постоянно проживающие в Китае россияне, но и граждане России, приехавшие на короткое время, в день голосования включение в список избирателей осуществляется на основании устного обращения.

    Информация для избирателей размещена на официальном сайте российского посольства в Китае.

    На территории посольства в Пекине и генеральных консульствах в Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге отдать свой голос можно будет с 8.00 до 20.00 (с 02.00 до 14.00 по Киеву).

    Как пояснил ранее посол России в Пекине Андрей Денисов, россияне, находящиеся в день голосования в Китае, смогут проголосовать только на территории посольство и консульств, так как китайский закон не допускает выездного голосования.

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