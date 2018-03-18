Посольство РФ в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Кадры МВД

По словам Шевченко, Нацполиция и Нацгвардия обеспечивают общественный порядок и безопасность у дипломатических и консульских учреждения России в Киеве.

Доступ в помещения россиян для голосования на выборах, кроме лиц с дипломатическим статусом, ограничено.

Артем Шевченко/Facebook, 18 марта 2018

Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совета безопасности ООН и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых настаивает на том, что проведение выборов президента РФ в Крыму нарушает Устав ООН. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.

В пятницу, 16 марта, в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта.