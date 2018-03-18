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    Посольство РФ в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Кадры МВД

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    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (49)

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    Здание посольства России в Киеве в воскресенье находится под усиленной охраной полицейских и сотрудников Нацгвардии. На кадрах, которые выложил директор департамента коммуникаций в МВД в Facebook, видно, что в настоящее время обстановка спокойная.
    facebook.com/artem.shevchenko

    По словам Шевченко, Нацполиция и Нацгвардия обеспечивают общественный порядок и безопасность у дипломатических и консульских учреждения России в Киеве.

    Доступ в помещения россиян для голосования на выборах, кроме лиц с дипломатическим статусом, ограничено. 

    Артем Шевченко/Facebook, 18 марта 2018

    Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совета безопасности ООН и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых настаивает на том, что проведение выборов президента РФ в Крыму нарушает Устав ООН. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.

    В пятницу, 16 марта, в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. 

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