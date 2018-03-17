Россиян предупреждают о провокациях в ходе выборов президента РФ в Украине

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В день выборов президента РФ на территории Украины не исключены провокации и прямые угрозы в адрес российских граждан, Россия будет внимательно отслеживать ситуацию, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Возможны провокации и прямые угрозы в адрес граждан РФ со стороны националистических организаций на Украине, это следует из вчерашнего заявления МВД Украины", — сказал он на встрече с наблюдателями от МПА СНГ.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма.

По словам Косачева, такая ситуация вызывает у России озабоченность. "Мы будем внимательно отслеживать эту ситуацию", — подчеркнул сенатор.

Косачев отметил, что действия Киева стали неожиданными на фоне того, что раньше Россия получала заверения от Украины в том, что голосование российских граждан будет организовано в соответствии с международными нормами.

По его словам, сложная ситуация с голосованием россиян складывается и в Грузии.