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    Россиян предупреждают о провокациях в ходе выборов президента РФ в Украине

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    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (35)

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    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что "возможны провокации и прямые угрозы в адрес граждан РФ со стороны националистических организаций".
    Выборы президента России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В день выборов президента РФ на территории Украины не исключены провокации и прямые угрозы в адрес российских граждан, Россия будет внимательно отслеживать ситуацию, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    Досрочное голосование в РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в РФ: финишная прямая

    "Возможны провокации и прямые угрозы в адрес граждан РФ со стороны националистических организаций на Украине, это следует из вчерашнего заявления МВД Украины", — сказал он на встрече с наблюдателями от МПА СНГ.

    В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма.

    По словам Косачева, такая ситуация вызывает у России озабоченность. "Мы будем внимательно отслеживать эту ситуацию", — подчеркнул сенатор.

    Косачев отметил, что действия Киева стали неожиданными на фоне того, что раньше Россия получала заверения от Украины в том, что голосование российских граждан будет организовано в соответствии с международными нормами.

    По его словам, сложная ситуация с голосованием россиян складывается и в Грузии.

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