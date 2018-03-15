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    Россия

    Путин призвал россиян "не уклоняться" от решения и прийти на выборы

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    Российский президент в своем обращении подчеркнул, что "за кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор - это личное решение каждого человека".
    Владимир Путин. Архивное фото
    Пресс-служба Кремля

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ прийти на выборы 18 марта и воспользоваться правом выбрать будущее страны.

    Выборы президента России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в России: на финишной прямой

    "Уважаемые граждане России, дорогие друзья. В ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Как действующий глава государства, считаю важным обратиться к вам накануне голосования. По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей", — сказал Путин.

    Он отметил, что за кого отдать свой голос — личное решение каждого человека.

    "За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор — это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения", — сказал Путин.

    Путин добавил, что россияне, отдав свой голос на избирательных участках, воспользуются своим правом определить будущее России.

    "В России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к Вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой любимой нами России", — заявил глава государства.

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    Напомним, ранее ряд радикально настроенных организаций заявили о своей готовности сорвать выборы президента России на территории Украины, в связи с чем 18 марта будут заблокированы российские дипломатические учреждения. 

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