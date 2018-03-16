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    Выборы в России. МВД Украины обратилось с заявлением

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (24)

    (обновлено: )768117
    Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом, другие лица и граждане РФ 18 марта на территорию диппредставительств допускаться не будут, говорится в заявлении МВД.
    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении МВД.

    С учетом того, что РФ намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине.

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    "МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины, на территории Украины на территории дипломатических миссий", — говорится в заявлении МВД, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook.

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    В нем сказано, что подразделения Нацгвардии и полиции обеспечат охрану дипучреждений РФ в Украине, но доступ туда будут иметь только лица с дипстатусом.

    "Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут. МВД обращается к дипломатам и гражданам РФ с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — говорится в заявлении.

    Арсен Аваков/Facebook, 16 марта 2018
    Арсен Аваков/Facebook, 16 марта 2018

    Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу их проведения. Украина будет настаивать на введении санкций против организаторов выборов президента РФ в Крыму.

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