Выборы в России. МВД Украины обратилось с заявлением

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении МВД.

С учетом того, что РФ намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине.

"МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины, на территории Украины на территории дипломатических миссий", — говорится в заявлении МВД, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook.

Читайте также: Разрыв договора о дружбе с РФ используют на выборах — Разумков

В нем сказано, что подразделения Нацгвардии и полиции обеспечат охрану дипучреждений РФ в Украине, но доступ туда будут иметь только лица с дипстатусом.

"Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут. МВД обращается к дипломатам и гражданам РФ с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — говорится в заявлении.

Арсен Аваков/Facebook, 16 марта 2018

Арсен Аваков/Facebook, 16 марта 2018

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу их проведения. Украина будет настаивать на введении санкций против организаторов выборов президента РФ в Крыму.