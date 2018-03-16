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    Порошенко призвал Эрдогана не признавать "нелегитимные выборы" в РФ

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (31)

    (обновлено: )22706
    По словам пресс-секретаря президента Святослава Цеголко, Петр Порошенко поблагодарил турецкого коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Петр Порошенко проводит телефонный разговор с президентом Турции
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которого призвал не признавать результаты президентских выборов в России, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. 

    Досрочное голосование в РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в РФ: финишная прямая

    "По возвращении в Киев прямо в аэропорту глава государства провел телефонный разговор с Президентом Турции. Петр Порошенко поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Петр Порошенко отметил, что сегодняшний разговор происходит накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также во временно оккупированном ею Крыму", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

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    Он также добавил, что Порошенко призвал своего турецкого коллегу "не признавать результаты нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан от их мониторинга на временно оккупированной полуострове".

    Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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