Порошенко призвал Эрдогана не признавать "нелегитимные выборы" в РФ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которого призвал не признавать результаты президентских выборов в России, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"По возвращении в Киев прямо в аэропорту глава государства провел телефонный разговор с Президентом Турции. Петр Порошенко поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Петр Порошенко отметил, что сегодняшний разговор происходит накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также во временно оккупированном ею Крыму", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

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Он также добавил, что Порошенко призвал своего турецкого коллегу "не признавать результаты нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан от их мониторинга на временно оккупированной полуострове".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.