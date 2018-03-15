Митинг в Одессе в день выборов президента РФ. Полиция не будет мешать

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина.

Полиция не будет препятствовать акции протеста у здания российского консульства в день выборов президента РФ 18 марта, но обеспечит правопорядок. Об этом заявил советник главы управления полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Мы не собираемся препятствовать акции протеста и выражению чьего-то мнения, но будем вынуждены обеспечить правопорядок, блокировать любые провокационные проявления или нарушения общественного порядка. Также нельзя физически мешать людям, которые пожелают проголосовать, которые будут пытаться попасть в диппредставительство", — заявил Форостяк в четверг агентству УНИАН.

Он добавил, что для охраны общественного порядка будут привлечены подразделения МВД, включая патрульных и нацгвардейцев. При этом он не уточнил, какое число правоохранителей планируется задействовать.

Ранее украинская полиция пообещала усилить охрану всех российских дипломатических учреждений в день голосования на выборах президента РФ.