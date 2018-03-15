Выборы в РФ: выяснилось, где в Украине откроют избирательные участки

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Украине будут открыты четыре избирательных участка для голосования российских граждан на выборах президента РФ 18 марта, сообщает пресс-служба посольства РФ в Украине.

"Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в Посольстве и Генеральных консульствах России в Украине", — говорится в сообщении.

Речь идет об избирательных участках в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

"Включение граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, в список избирателей будет производиться при явке в помещение участковой избирательной комиссии на основании паспорта или заменяющего его документа. Лица, желающие принять участие в выборах, включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании устного обращения в день голосования", — добавили в посольстве.

Напомним, выборы президента РФ пройдут в России 18 марта 2018 года.