Разрыв договора о дружбе с РФ используют на выборах - Разумков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство иностранных дел подготовило предложения и анализ по приостановке или денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Также МИД проводит анализ соглашений в рамках СНГ. Об этом сообщила спикер Министерства Марьяна Беца.

По ее словам, предложения по выходу из органов Содружества МИД уже подготовил. При этом в ведомстве напомнили, что выход из органов СНГ не означает автоматического выхода из договоров в рамках Содружества.

Добавим, что Украина не является стороной организации, а также не принимала участие в заседаниях высшего уровня с момента начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Какие последствия это будет иметь, спрогнозировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы.

Предложение отменить договор о дружбе с РФ возникло давно. Почему о разрыве соглашения в рамках СНГ заговорили именно сейчас?

— У нас, к сожалению, очень многие действия, при том, не только МИД, но и других государственных структур, не всегда поддаются логике. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что ни о каком договоре о сотрудничестве и дружбе идти речь не может после начала АТО. Потому что одним из ключевых пунктов, которые обозначены в этом договоре, это защита и признание территориальной целостности в том объеме и в тех территориальных границах, которые подписываются на момент соглашения. Для Украины и России в 1998-1999 годах ратификация происходила. После тех событий, которые произошли в 2014 году, теоретически МИД вместе со всеми другими центральными органами власти должен был бы поднять этот вопрос и начать его рассматривать. Тем не менее, на протяжении всех лет войны об этом вопросе не то, что молчали, но большого желания его решать лично я ни у кого не наблюдал. А сейчас в рамках дополнительной эскалации, при том, это происходит не на фоне военной эскалации, это происходит на фоне политической эскалации. Сначала это был закон о реинтеграции Донбасса, потом события по Стокгольмскому арбитражу и заявления "Газпрома". И сейчас мы видим следующую серию этого конфликта, именно политического в конкретно взятой ситуации, связанного с уже подготовленным документом. Возможно, он подготовлен, потому что мы иногда слышим заявления, которые потом не всегда соответствуют действительности, об денонсации договора о дружбе и сотрудничестве.

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Почему сейчас в свете той череды событий которую вы назвали?

— Я думаю, что на самом деле это просто уже продолжение. Теоретически эти документы, скорее всего, были подготовлены, проекты, были подготовлены и ранее. Просто им не давали хода. В рамках событий, которые мы видим с российской стороны, в том числе и "Газпрома", в том числе и заявления многих российских чиновников и политиков, мы добавляем еще этот аспект в распри именно на политическом уровне. У нас многие вопросы возникают сугубо по политике, а не по человеческой логике и здравому смыслу. Эти все вопросы нужно было поднимать в 2014 году. Точно так же, как вопрос о биометрических паспортах. Точно так же, как вопрос об усилении контроля на границах, и т. д. А мы почему-то, мы, как государство, пришли к этим умозаключениям спустя четыре года фактически войны. То есть я их связываю больше с политическими трениями и возможно, с президентскими выборами в РФ, которые пройдут 18 числа. Но в сложившихся условиях это на рейтинг Путина глобально не повлияет. То есть если это делается под избирательную кампанию, это не очень логично. Если это делается скопом по тому, что мы уже бьем все горшки, которые можно было бы побить, так они и так были побиты, и такие действия в том числе и на международном уровне воспринимаются не совсем понятно.

Могут ли это использовать для нашей предвыборной кампании?

— Могут использовать. Но пускай сначала мы увидим весь документ, как он прописан, что в нем заложено, и разрывается ли он по всем фронтам. Потому что параллельно с заявлением о том, что мы будем денонсировать этот договор и выходить из СГН, было сказано, что мы будем разрывать не все двухсторонние и многосторонние договора. То есть не понятно, что произойдет. У нас может быть денонсировано две вещи — документ о сотрудничестве и выход из СНГ, а большая часть договоров останется работать. И это будет, по большому счету, филькина грамота. С точки зрения избирательной кампании, вы абсолютно правильно заметили, часть политиков, которые будут причастны, если это решение будет принято, будут причастны к этому решению, они смогут в определенной степени поднять это на флаг и сказать, что вот, мы и дальше боремся с РФ на политическом уровне. Но это не очень эффективный проект, потому что оппонентам будет достаточно легко его разбивать, задавая те же вопросы, которые сегодня задаю я. Почему через четыре года? Почему не в полном объеме? Почему это закладывается действительно перед избирательной кампанией? И этих почему мы с вами можем набрать десятка два, я думаю. Поэтому, да, это будет использовано, особенно правыми и правоцентристскими политическими силами, но серьезного электорального эффекта для них такое решение не принесет.

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Насколько фактор сохранения этого договора для международных судебных разбирательств между Россией и Украиной на сегодня будет оказывать влияние на принятие окончательного решения?

— Мы такие заявления в первую очередь слышали не только от представителей провластной коалиции, но в том числе и от представителей МИД, непосредственно от Климкина. Сегодня риторика поменялась, потому что спикеры МИД говорят уже другие вещи. На самом деле вот те заявления, которые звучали, грубо говоря, год назад, по большому счету, не выдерживают критики. Потому что на момент начала конфликта, это документ действовал. И будет он денонсирован сегодня или был бы он денонсирован год назад, по большому счету, это ни на что не влияет. Потому что в момент оккупации Крыма, в момент поддержки сепаратистских группировок на востоке нашего государства, этот документ в юридической плоскости еще существовал и еще сегодня существует. Поэтому если мы его завтра разорвем, а через пять лет пойдем в суд, то он все равно будет выступать в качестве доказательной базы. С другой стороны, если мы берем сам этот документ, то там написано, что в рамках этого договора закрепляются принципы стратегического партнерства, признание нерушимости существования границ, уважение территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг другу. То есть, по большому счету, все эти пункты были нарушены еще в 2014 году. Это исходя из логики нашей провластной коалиции, у нас с вами может быть договор, в рамках которого у нас возникает судебный спор, срок действия договора заканчивается, но обратной силы закон же не имеет. Поэтому большую роль играла политика, нежели международное право.

Мы видим данные Госстата, что крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году была именно РФ. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Абсолютно правильно вы заметили. И это опять же подход двойных стандартов. То есть если мы идем по пути полного закрытия границ, то тогда возникает вопрос точно так же с транзитом через территорию Украины энергоносителя. В том числе и в Европе. Возникает вопрос транспортных связей, которые существуют. Поэтому здесь нужно идти по какому-то понятному пути. Или мы по всем фронтам закрываем это сотрудничество — экономическим, политическим, международным, или же нельзя делать так, что кто-то может во время войны зарабатывать, а у кого-то это не будет получатся. То есть правила игры должны быть одни для всех и понятны, и прозрачны, и постоянны. А не так хаотично меняться, как они меняются в украинской политике.

Ранее политолог Руслан Бортник заявлял, что разговоры о разрыве договора о дружбе с РФ — знак того, что скоро выборы.

Кроме того, юрист Ярослав Гришин отметил, что иск "Нафтогаза" против РФ — политическое дело, зависящее от ЕС.