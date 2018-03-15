Выборы в РФ: финишная прямая

РИА Новости Украина

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года, на ее проведение было заложено 17,697 млрд рублей. Из 70 человек, изначально заявивших о намерении участвовать в выборах президента России, до финальной битвы за голоса избирателей дошли только восемь кандидатов, хотя и тут не обошлось без эксцессов — один из претендентов оказался в щекотливой ситуации из-за своих счетов в иностранных банках.

В бюллетене, который, придя на участок, получит любой россиянин, обладающий правом голоса, будет восемь фамилий, выстроенных в алфавитном порядке: лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, беспартийный Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, бессменный председатель ЛДПР Владимир Жириновский, действующий глава государства Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся от "Гражданской инициативы", глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Шестьдесят часов эфира для дебатов

Наиболее яркий этап любой избирательной кампании — агитационный период, во время которого кандидаты могут встретиться лично и дебатировать на самые острые внутри- и внешнеполитические темы. Для словесных дискуссий федеральные телеканалы выделили им более 60 часов бесплатного эфира, также возможность поспорить и заявить о себе предоставили три радиостанции. Помимо федеральных СМИ, бесплатный эфир для агитации кандидаты получили и на более чем 600 региональных теле- и радиоканалах. В дебатах участвуют семь кандидатов, Путин и его представители от них отказались.

Списки – без "мертвых душ"

К этим выборам ЦИК РФ основательно взялся за проверку списков избирателей. Численность избирателей на территории России по состоянию на 1 января составила более 108,9 миллиона человек, за пределами страны — свыше 1,87 миллиона граждан. В ведомстве сообщили, что комиссии "вычистили" списки избирателей от "мертвых душ" и "двойников". Кроме того, Центризбирком совместно с МИД России начал работу над исключением двойного учета граждан, которые постоянно проживают за границей, но по-прежнему зарегистрированы в РФ. Как отметил замглавы ЦИК Николай Булаев, степень корректности регистра избирателей сейчас достаточно высока.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018

В день выборов президента в России откроются порядка 97 тысяч избирательных участков. А для находящихся за границей россиян на выборах образованы 400 участков в 145 странах мира. На некоторых зарубежных участках, а также для избирателей в труднодоступных и отдаленных районах внутри России было организованно досрочное голосование.

Правом досрочного голосования на выборах президента России обладают около 170 тысяч избирателей. Досрочно могли проголосовать, например, работники полярных станций, а также моряки на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании.

…и без "крепостного права"

Но подавляющее большинство россиян придет голосовать на участки 18 марта. На этих выборах российские избиратели, наконец, избавились от "крепостного права" и благодаря новому механизму "Мобильный избиратель" могли подать заявление о желании проголосовать не по месту прописки, а по месту нахождения. Было получено более 4,2 миллиона заявлений о желании граждан проголосовать там, где им удобно.

Нынешняя кампания может похвастаться не только нововведениями, облегчающими голосование избирателей, но и рекордно низким числом жалоб. По данным ЦИК на 12 марта, в ведомство поступило всего 386 жалоб на кампанию. Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила это оперативной работой комиссий с обращениями. Она призвала региональные избиркомы не расслабляться и оперативно реагировать на все поступающие сигналы о нарушениях. При этом Памфилова отметила, что в последнее время набирает силу "фабрикация мнимых фальсификаций на предстоящих выборах" с целью их дискредитации. А в Украине националисты уже пообещали сорвать выборы в российской дипмиссии.

Наблюдателей – тысячи

Небывалый интерес к президентским выборам в России проявили международные наблюдатели. В ЦИК РФ ожидают, что следить за голосованием будут порядка тысячи иностранных наблюдателей, среди которых и участники международных миссий, и парламентарии, и дипломаты. Первые международные наблюдатели уже начали работу по мониторингу выборов еще в середине февраля, речь идет о 60 долгосрочных наблюдателях от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Долгосрочные наблюдатели работают в 30 регионах России, В ближайшее время к ним присоединятся и 420 краткосрочных наблюдателей от миссии БДИПЧ ОБСЕ, которые будут работать практически во всех регионах России за исключением Крыма.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Досрочное голосование в Тюменской области

Кроме того, мониторить выборы будут 300 наблюдателей от миссии СНГ.

В число наблюдателей вошли и представители 52 иностранных посольств в Москве, что уже практически втрое больше, чем на думских выборах 2016 года. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин направил порядка 250 приглашений наблюдателям из 74 стран. В их числе — иностранные депутаты, европарламентарии и политологи.

Конечно, все без исключения кандидаты в президенты подготовили своих наблюдателей. По оценкам большинства кандидатов, в день голосования их наблюдатели будут присутствовать практически во всех избирательных участках на территории России.

Следить за законностью будут и общественные наблюдатели, в том числе, от Общественной палаты России, которая наконец-то получила право направлять своих наблюдателей на избирательные участки. Федеральная и региональная палаты рассчитывают направить более 100 тысяч человек для мониторинга выборов главы государства.

Выборы как телесериал

В день выборов избиратели смогут не только проголосовать, но и посмотреть, что будет происходить на участках с помощью трансляции в сети картинки с видеокамер. Видеонаблюдение на этот раз будет организовано на участках, где потенциально могут проголосовать около 80% российских избирателей; впервые видеокамеры установят не только на участках, но и в территориальных избирательных комиссиях, куда доставляют протоколы об итогах голосования из участковых избиркомов. Таким образом, уровень технического оснащения в ходе нынешних выборов президента будет самым высоким за всю историю российских выборов.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Общественная приемная избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Москве

К этим выборам количество автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в России было удвоено, 18 марта будет задействовано почти 13 тысяч таких устройств и еще порядка тысячи комплексов для электронного голосования. Такими "электронными урнами" на участках, по оценке ЦИК, смогут воспользоваться около трети избирателей страны. Впервые на федеральных выборах будет применяться и технология изготовления протоколов участковых избиркомов об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода. Печать такого QR-кода на протоколе позволит минимизировать число ошибок, связанных с человеческим фактором, и в целом ускорить процесс ввода данных протоколов в Государственную автоматизированную систему "Выборы". В Центризбиркоме рассчитывают, что подсчет голосов, благодаря использованию технологии QR-кода, будет проведен в рекордные сроки.