В Украине усилят охрану дипучреждений РФ в день выборов президента России

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины обещает усилить охрану российских дипломатических учреждений в день голосования на выборах президента Российской Федерации, сообщили во вторник в департаменте коммуникации МВД Украины.

Ранее "Национальный корпус", "Правый сектор" и ВО "Свобода" заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ. МИД РФ во вторник потребовал от властей Украины безусловного обеспечения безопасности российских диппредставительств.

"Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена", — цитирует представителя МВД информационное агентство УНН.

По данным МВД, обычно охрану диппредставительств осуществляет спецподразделение Национальной гвардии Украины, полицейские подразделения будут дежурить вблизи их расположения.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.