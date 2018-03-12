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    Политика

    Рада призвала бойкотировать и не признавать выборы президента РФ в Крыму

    (обновлено: )17806
    Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Постановление об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой выборов президента Российской Федерации в Крыму и Севастополе.
    Согласительный совет во главе с Андреем Парубием
    @verkhovna_rada

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в начале Согласительного совета в понедельник сообщил, что утром подписал Постановление об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой выборов президента Российской Федерации в Крыму и Севастополе.

    Парубий оговорился, говоря о постановлении, поданном фракцией Народный фронт
    Видео 112. Украина
    Парубий оговорился и заявил о незаконных выборах президента Украины

    Об этом говорится на сайте украинского парламента в понедельник.

    "Только что я подписал постановление, которая была подготовлена ​​депутатами и профильным комитетом, об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины — в Крыму и Севастополе. Парламент Украины призывает все международное сообщество бойкотировать и не признавать эти так называемые выборы президента Российской Федерации, организованные в оккупированном Российской Федерацией Крыма", — сказал Парубий.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма.

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