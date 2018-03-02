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    Москва о попытках Киева указывать, как организовать выборы в РФ: удивлены

    (обновлено: )42080
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что нота МИД Украины от 21 февраля относительно президентских выборов в РФ 18 марта вызывает недоумение.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Москве удивлены тем, что Киев пытается вмешиваться в дела России и указывать, как организовывать избирательный процесс, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "Киев дошел до того, что стал позволять себе вмешиваться во внутренние дела других государств, указывать, каким образом им организовывать избирательные процессы. Речь идет о ноте МИД Украины от 21 февраля относительно президентских выборов в РФ 18 марта. Эта нота, этот документ, претендующий называться документом, не вызвал у нас ничего, кроме недоумения", — сказала Захарова.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма.

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