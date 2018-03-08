Националисты решили сорвать выборы президента России в Украине

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Добровольческое движение ОУН и ряд других националистических организаций призывают сорвать голосование на выборах президента России в посольстве РФ в Киеве. Соответствующие заявления распространяет пресс-служба ОУН и ее лидер Николай Коханивский, известный своими антироссийскими акциями.

"Искренне поддерживая общественный протест против жестокого нападения на мирное собрание 3 марта 2018, мы призываем инициаторов марша и людей доброй воли по завершению данного мероприятия приобщиться к пикетированию посольства страны-агрессора (Воздухофлотский пр-т, 27 — Ред.)… 18 марта — это годовщина захвата украинского Крыма Московией. Но в этот день, как и каждый год до и после оккупации, будет работать избирательный участок в столице Украины. В этот день граждане Московии, проживающие на нашей территории, будут приходить и выбирать президента страны, которую считают своей. Эти выборы состоятся также на территории оккупированного Крыма, примечательно, что Путин намерен голосовать именно там", — говорится в заявлении.

В ОУН подчеркнули, что считают такую ситуацию "унижением украинского достоинства". "Мы против продолжения дипломатических отношений с Московией. Мы против, чтобы иностранцы, проживающие в нашей стране, участвовали в выборах оккупанта. Поэтому 18 марта в 15.00 мы предлагаем присоединиться к нашему мероприятию, которое имеет целью срыв российских выборов в Украине, и пройдет под лозунгами "Народное прекращение дипломатических отношений с агрессором", "Нет выборам оккупанта в Украине", — добавили националисты.

Facebook Микола Коханівський Комментарий Николая Коханивского по поводу выборов президента РФ

В то же время не уточняется, почему акция назначена именно на 15.00 (16.00 по мск) и каким образом ее участники попытаются сорвать голосование на участке.

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Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.